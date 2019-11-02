Лэмпард доволен конкуренцией среди своих нападающих

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что считает здоровой конкуренцию среди своих нападающих.

В 10 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Тэмми Абрахэм наколотил восемь голов за "синих". Высокая результативность молодого англичанина позволила Мичи Батшуайи и Оливье Жиру суммарно сыграть только 164 минуты в рамках чемпионата.



Тем не менее, Лэмпард доволен всеми своими нападающими и их профессионализмом.



"Это непросто, когда Тэмми регулярно забивает, застолбив за собой место в команде, но Мичи демонстрирует правильное отношение в этой ситуации".



"То же самое касается Оли. Я должен определять лучший состав для "Челси", у меня есть трое нападающих, и мне приходится выбирать".



"Когда ты не играешь, позитивный настрой — это хорошо не только для тебя, но и для коллектива. Я не могу пожаловаться на их настрой, и я определяю состав так, как это вижу я".



"Я знаю качества их всех, и с течением сезона многое может измениться. Именно в такие моменты важен профессионализм всего коллектива", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.