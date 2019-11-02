"Юнайтед" передумал покупать Чилуэлла

"Манчестер Юнайтед" готов отказаться от приобретения левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла из-за стремительного прогресса Брандона Уильямса.

В этом сезоне Люку Шоу снова нездоровится, а Маттео Дармиан был продан в "Парму", поэтому главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру приходится прибегать к услугам Уильямса как дублера для ветерана Эшли Янга слева в обороне.



19-летний воспитанник академии "Юнайтед" ухватился за свой шанс обеими руками, а в середине октября был награжден за своими успехи новым долгосрочным контрактом.



И если ранее "дьяволы" обдумывали покупку Чилуэлла следующим летом, то теперь, утверждает Manchester Evening News, приглашение левого защитника находится на дне трансферных приоритетов клуба с "Олд Траффорд".



В будущем Сульшер собирается больше доверять Уильямсу и надеется с помощью этого сберечь своему клубу многие десятки миллионов фунтов.