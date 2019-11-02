"Юнайтед" передумал покупать Чилуэлла

Брандон Уильямс и Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" готов отказаться от приобретения левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла из-за стремительного прогресса Брандона Уильямса.

В этом сезоне Люку Шоу снова нездоровится, а Маттео Дармиан был продан в "Парму", поэтому главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру приходится прибегать к услугам Уильямса как дублера для ветерана Эшли Янга слева в обороне.

19-летний воспитанник академии "Юнайтед" ухватился за свой шанс обеими руками, а в середине октября был награжден за своими успехи новым долгосрочным контрактом.

И если ранее "дьяволы" обдумывали покупку Чилуэлла следующим летом, то теперь, утверждает Manchester Evening News, приглашение левого защитника находится на дне трансферных приоритетов клуба с "Олд Траффорд".

В будущем Сульшер собирается больше доверять Уильямсу и надеется с помощью этого сберечь своему клубу многие десятки миллионов фунтов.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Уильямс, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 08:00

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  1. mancunia-planet 02.11.2019 08:15 # mancunia-planet
    Сплошь воспитанники играют, одни сопляки
    Ну этот пацан вроде бодрый, хорошо с мячом работает. Шоу он, конечно, не слвинет, но на послезавтрашний день норм пусть растёт.

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