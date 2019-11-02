Последствия травмы лодыжки все еще беспокоят Салаха

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающий Мохамед Салах все еще ощущает последствия недавней травмы лодыжки.

Напомним, Салах повредил свою лодыжку в столкновении с полузащитником "Лестера" Хамзой Чоудури перед последним международным перерывом.

И хотя Мохамед вышел в стартовом составе на матч прошлого уикенда против "Тоттенхэма", в концовке ему потребовалась замена. Вдобавок 27-летний египтянин не мог полноценно тренироваться на этой неделе, однако Клопп не преувеличивает проблему.

"Он должен быть в порядке. Ему пришлось тренироваться индивидуально, но сегодня (в пятницу) он в общей группе".

"Думаю, эта проблема больше раздражает, чем что-либо еще. Раздражает его, а не меня, потому что у него образуется отек, с которым приходится что-то делать. А затем все повторяется".

"Но я бы не сказал, что это настоящая травма. Как я понял от наших физиотерапевтов, с ним все будет в порядке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 07:00

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