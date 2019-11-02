Последствия травмы лодыжки все еще беспокоят Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающий Мохамед Салах все еще ощущает последствия недавней травмы лодыжки.

Напомним, Салах повредил свою лодыжку в столкновении с полузащитником "Лестера" Хамзой Чоудури перед последним международным перерывом.



И хотя Мохамед вышел в стартовом составе на матч прошлого уикенда против "Тоттенхэма", в концовке ему потребовалась замена. Вдобавок 27-летний египтянин не мог полноценно тренироваться на этой неделе, однако Клопп не преувеличивает проблему.



"Он должен быть в порядке. Ему пришлось тренироваться индивидуально, но сегодня (в пятницу) он в общей группе".



"Думаю, эта проблема больше раздражает, чем что-либо еще. Раздражает его, а не меня, потому что у него образуется отек, с которым приходится что-то делать. А затем все повторяется".



"Но я бы не сказал, что это настоящая травма. Как я понял от наших физиотерапевтов, с ним все будет в порядке", — цитирует Клоппа Daily Mirror.