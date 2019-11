Прогнозы на субботние матчи 11-го тура Премьер-Лиги

В субботу 2 ноября в Премьер-Лиге будут сыграны сразу восемь матчей 11-го тура, и все они таят в себе интригу и вызывают большой зрительский интерес. Вашему вниманию — традиционный разбор статистики и прогнозы экспертов.





БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суббота, 2 ноября, 15:30



"Манчестер Юнайтед" начинает потихоньку оживать и подниматься в турнирной таблице. "Красные дьяволы" выиграли уже три выездных матча подряд во всех турнирах, и победа в Кубке Лиги над желавшим взять реванш за поражение в первом туре чемпионата "Челси" стала свидетельством того, что МЮ действительно набирает форму. "Борнмут" — весьма непредсказуемая команда, но в то же время удобный соперник для "Юнайтед". "Вишенки" отбирали очки у "дьяволов" лишь раз в шести последних встречах. "Борнмут" не может забить уже в трех матчах кряду, что немного странно для столь творческой команды, но у "вишен" и ранее случались такие серии, в основном вызванные проблемами с мотивацией в моменты, когда "Борнмут" оказывается в верхней части таблицы.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Юнайтед" выиграл шесть из семи последних встреч с "Борнмутом" во всех соревнованиях;

- также в пяти из семи последних матчей с "вишневыми" "Юнайтед" выигрывал и в первом тайме, и по итогам 90 минут;

- "Борнмут" не может забить уже в трех матчах чемпионата кряду.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "МЮ" — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



После того, как "Юнайтед" заработал трудовой зачетный балл с "Ливерпулем", команда Сульшера смогла обыграть в Лиге Европы "Партизан", в чемпионате — "Норвич" и в Кубке Лиги — "Челси". Команда Оле Гуннара хороша на выезде, однако мне кажется, что четвертая игра кряду вне дома будет проблемой, и я думаю, команде Сульшера придется довольствоваться ничьей на "Виталити Стэдиум". "Борнмут" не смог забить в трех последних матчах чемпионата, но я ожидаю, что все изменится в этой игре.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.6 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



У "Борнмута" наблюдается небольшая голевая засуха — они не могут забить уже в трех матчах кряду. Это не привело к серии поражений, так как "вишни" проиграли всего один из пяти последних матчей чемпионата, но им необходимо вернуть себе удачу в атаке. Напротив, "Манчестер Юнайтед" сейчас снова стал опасным в атаке и уверенно чувствует себя на выезде — после восьми месяцев без выездных побед, они выиграли на выезде три раза подряд. Антони Мартиаль очень нестабильный игрок — он может быть великолепен в одной игре и незаметен в следующей. Но именно его возвращение в основу оказало решающее влияние на игру "Юнайтед" в атаке — он способен сделать разницу.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2

Прогноз Чарли Николаса: 2:2



АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Суббота, 2 ноября, 18:00



"Арсенал" в очередной раз не сумел удержать победу, ведя в счете в два мяча — и в чемпионате с "Кристал Пэлас", и в Кубке Лиги с "Ливерпулем". В обоих случаях команда Унаи Эмери демонстрировала неплохую игру в атаке, но слишком часто ошибалась у своих ворот. И если матч с "Ливерпулем" можно вынести за скобки — там "канониры" играли на выезде в экспериментальном составе, то ничья с "Пэлас" — событие, разочаровывающее со всех сторон. "Вулверхэмптон" — противник для "Арсенала" неудобный, набравший с "канонирами" в прошлом сезоне четыре очка, к тому же — способный настроиться на команду с именем по-особенному.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" забивал как минимум дважды в 13 из 15 последних домашних матчей в чемпионате;

- в последних пяти домашних матчах "Арсенала" с "волками" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Арсенал" непобедим в шести последних домашних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 4.6 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Арсенал" второй раз упустил преимущество в два мяча в этом сезоне в Премьер-Лиге и продолжает пропускать слишком много для претендента на топ-4. "Волки" отправились на "Вилла Парк" в рамках Кубок Лиги посреди недели с серией из девяти матчей без поражений во всех турнирах, но исход дерби не показателен. Тем не менее, "Арсенал" возьмет три очка в этой игре, хотя победа будет нервной.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" и обе забьют — 3.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Волки" сумели сравнить счет в матче с "Ньюкаслом" в прошлые выходные, но они играли достаточно хорошо, чтобы выиграть ту встречу. Команду Нуну вылетела из Кубка Лиги в среду вечером, но в Премьер-Лиге она не проигрывает уже в пяти матчах кряду, и неудачное начало сезона осталось позади. У "Арсенала" есть некоторые проблемы — в том числе с Гранитом Джакой, который поссорился с фанатами "канониров", но их домашняя форма обычно не входит в число проблем. Вот почему было тем удивительнее, что на прошлой неделе они упустили преимущество в два мяча с "Кристал Пэлас". Мы знаем, что у них есть проблемы в обороне, но на "Эмирейтс" мы их наблюдаем реже, чем в выездных матчах.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 2 ноября, 18:00



"Астон Вилла" набрала неплохую форму и обещает стать непростым противником для "Ливерпуля". "Вилланы" сумели продержаться целый тайм на поле "Манчестер Сити" и развалились только после перерыва — им не хватает стабильности на протяжении всего матча, но отрезками "Астон Вилла" способна демонстрировать зрелую игру. "Ливерпуль" сыграл с "Арсеналом" в Кубке Лиги экспериментальным составом, практически не используя основных исполнителей, и подойдет к матчу в Бирмингеме свежим. Особых сомнений в том, что при таком раскладе "Ливерпуль" возьмет три очка на "Вилла Парк", нет, вопрос только в том — как это произойдет?



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл 18 из 19 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в 17 из 19 последних матчей чемпионата "красные" забивали" как минимум дважды;

- в трех последних встречах "Астон Виллы" и "Ливерпуля" проходил тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.55 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



В эти выходные "Вилла" не смогла справиться с натиском чемпиона на "Этихад", и я не думаю, что она сможет помешать лидеру взять три очка. В матче с "Брайтоном" "Вилла" допустила 20 ударов по своим воротам, и я не думаю, что такая игра приведет к чему-то иному, кроме победы "Ливерпуля". Дин Смит надеется, что лидер его команды Джек Грилиш вернется после того, как пропустил поединок Кубка Лиги, но я не вижу шансов у "Виллы" одержать здесь еще одну победу.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" в первом тайме и всем матче П2/П2 — 1.8 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Вилла" играла неплохо против "Манчестер Сити" на прошлых выходных, но все закончилось счетом 3:0. Я чувствую, что игра с "Ливерпулем" будет очень похожей на тот матч и завершится с похожим счетом. Если Джек Грилиш вернется после травмы, он поможет команде Дина Смита, но "Ливерпуль" показал против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", что может справляться с проблемами.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 1:3



БРАЙТОН — НОРВИЧ

Суббота, 2 ноября, 18:00



"Брайтон" стал значительно сильнее в атаке при Грэме Поттере, что и позволило "чайкам" выдать минисерию из двух домашних побед с тремя забитыми голами в каждой. Обыграны были серьезные соперники — "Тоттенхэм" и "Эвертон", на чьем фоне взявший всего одно очко на выезде "Норвич" кажется форменной жертвой для "чаек". Все говорит о том, что "Брайтон" должен выигрывать в этом поединке, но до сих пор "чайки" демонстрировали лучшую игру, когда от них ничего не ждали, а вот в матчах, где от команды Поттера требуют трех очков, у "Брайтона" зачастую возникают проблемы.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" не может забить уже в четырех выездных матчах чемпионата кряду;

- в пяти из семи последних матчей Премьер-Лиги "канарейки" уступали и в первом тайме, и по итогам 90 минут;

- в то же время в 11 последних встречах с "чайками" "канарейки" уступили всего раз.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Брайтона" — 1.7 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Брайтон" выиграл свои последние два матча на "Фалмер Парк" и забил полдюжины голов в ворота "Эвертона" и "Тоттенхэма". "Норвич" сумел добыть "клин-шит" в своей последней выездной игре на "Виталити", но "Юнайтед" на "Кэрроу Роуд" на прошлых выходных показал, что "Норвич" все еще уязвим у своих ворот. Я ожидаю, что "чайки" Грэма Поттера будут слишком сильны для "канареек".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Брайона" — 1.7 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Норвич" находится в свободном падении. Эпидемия травм — это одна проблема, а вторая — перестал забивать Теему Пукки. "Канарейки" смогли сыграть 0:0 на поле "Борнмута", прервав серию плохих результатов, но ничего не смогли поделать с "Манчестер Юнайтед" на "Кэрроу Роуд". "Брайтон" же, в отличие от "Норвича", выглядит все лучше с каждым матчес — победа над "Эвертоном" стал возможной благодаря VAR, но они действительно создали немало голевых моментов.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН

Суббота, 2 ноября, 18:00



"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" второй раз за пять дней сыграют между собой на "Этихад" — теперь уже в рамках чемпионата. В Кубке Лиги "святым" удалось забить гол престижа и уйти от разгромного поражения, что было очень важно после 0:9 от "Лестера", но особых шансов набрать очки в игре с "горожанами" в Премьер-Лиге у команды Ральфа Хазенхюттля нет. Несмотря на все свои проблемы в обороне, команда Гвардиолы сейчас не намерена терять очки, так как наконец начала играть с предельной концентрацией. "Саутгемптон" — крайне удобный противник для "горожан", которые обыгрывали есть шесть раз в шести последних встречах во всех турнирах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" выиграл 22 из 25 последних домашних матчей в чемпионате;

- "горожане" одержали шесть побед подряд против "святых" во всех турнирах;

- "Сити" забивал как минимум дважды в 10 из 11 последних матчей чемпионата.



Прогноз Who Scored: 4:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ман Сити" с форой (-3.5) — 2.4 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Саутгемптон" поднялся с пола, но все еще находится в нокдауне после игры с "Лестером". Во вторник "святые" хотя бы смогли забить в ворота "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, но матч все равно завершился уверенной победой команды Пепа Гвардиолы. В прошлые выходные "горожанам" пришлось быть терпеливыми с "Виллой", которой не удалось забить до перерыва, но все завершилось для "Сити" уверенной победой 3:0. Буду удивлен, если "Саутгемптон" не будет разгромлен на "Этихад".



Рекомендация Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" с форой (-3.5) — 2.4 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я не знал, что помощник Ральфа Хазенхюттля Данни Рол уехал в "Баварию" еще летом. Это может показаться совпадением, что форма "святых" так сильно упала с тех пор, как он ушел. Их домашнее поражение 0:9 в матче с "Лестером" означает, что на Хазенхюттля оказывается давление, и оборона сейчас должна стать его главным приоритетом. В общей сложности "святые" пропустили 17 голов в последних четырех матчах, что не принесет им здесь никаких очков. Вторая поездка на "Этихад" за пять дней мало чем будет отличаться. На этот раз Пеп Гвардиола поставит более сильную команду и, я думаю, "Сити" выиграет с еще большим счетом.



Прогноз Марка Лоуренсона: 4:0

Прогноз Чарли Николаса: 5:0



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ

Суббота, 2 ноября, 18:00



В матче "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" нас ждет встреча двух наиболее британских по составу и духу команд Премьер-Лиги. И "клинки", и "кларетовые" проводят хороший сезон, становясь неприятным соперником для всех в Премьер-Лиге. В последних пяти матчах чемпионата "Шеффилд" проиграл только "Ливерпулю", а вот "Бернли" уступил дважды кряду, но также — командам из первой четверки, "Лестеру" и "Челси". Интересно, что хоть сейчас в матче этих команд не ждут высокой результативности, но в двух последних их встречах было забито в общей сложности 12 мячей — по шесть в каждом из поединков образца сезона 2010/11 в Чемпионшипе.



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "Шеффилда" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Бернли" не выигрывает уже в семи выездных матчах чемпионата;

- "Бернли" непобедим в пяти последних встречах с "Шеффилдом".



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилда" — 2.2 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



В этом сезоне "Шеффилд Юнайтед" непобедим в пяти выездных матчах, а в последнем домашнем поединке "клинки" смогли обыграть "Арсенал", но я все еще ожидаю, что "Бернли" наберет три очка в этом противостоянии. В минувшие выходные "Бернли" не справился с мобильным "Челси" Лэмпарда на "Терф Мур", но если вы списываете их со счетов, то — на свой страх и риск. Я не верю, что в этой игре будет много голов, но думаю — "кларетовые" выиграют.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Бернли" — 3.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Вы никогда не сможете обвинить ни одну из этих команд в недостатке усилий или самоотдачи, и я думаю, что это будет потрясающий поединок. На прошлой неделе "Шеффилд" плохо играл с "Вест Хэмом", но сумел не проиграть, изменив ситуацию во втором тайме. Я уверен, что дело было в беседе Криса Уайлдера с командой в перерыве. "Бернли" проиграл "Челси", но вы знаете, как эта команда реагирует на поражения. Домашняя форма "клинков" на самом деле не так уж и хороша — они проиграли три из пяти последних матчей на "Брамалл Лэйн". Мне кажется, "кларетовые" выиграют тут.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2

Прогноз Чарли Николаса: 0:1



ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ

Суббота, 2 ноября, 18:00



"Вест Хэм" остается крайне нестабильной командой, которая способна обыграть гранда, а затем потерять очки в поединке, где все видят победу "молотков". Традиционно у "Вест Хэма" заполнен важными игроками лазарет, но сейчас главная проблема команды Пеллегрини — отсутствие креатива в атаке. По большому счету, в последних матчах создавали опасные моменты только Андрей Ярмоленко и Роберт Снодграсс, а вот основной плеймейкер команды Фелипе Андерсон был малозаметен. "Ньюкасл" в последнее время преуспевает в создании помех для атакующих действий противника, потому — "Вест Хэму" будет непросто сбросить с ног гири в атаке в матче с "сороками".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ньюкасл" проиграл три последних выездных матча;

- в трех последних матчах "Ньюкасла" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Вест Хэм" забивал как минимум дважды в последних трех домашних встречах с "Ньюкаслом".



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.7 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Только шесть голов в первых 10 матчах чемпионата все еще подчеркивают проблемы "Ньюкасла" в атаке, а тут "сорокам" еще и придется сыграть без Шона Лонгстаффа. "Вест Хэм" вел в счете против "Кристал Пэлас", как и против "Шеффилда", но в итоге остался всего с одним набранным очком в этих матчах. "Молоткам" очень нужна победа, чтобы вновь вернуться на правильный путь, и на сей раз одного гола может оказаться достаточно для победы.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вест Хэма" со счетом 1:0 — 7.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Как только я поверил, что "Вест Хэм" идет на взлет, они провели серию из четырех неудачных матчей, где взяли всего два очка. Но несмотря на потрясающую нестабильность "Вест Хэма", я знаю, чего ждать от "Ньюкасла" — они "запаркуют автобус" на "Лондон Стэдиум". Команда Стива Брюса сейчас не может дать ничего другого, кроме ставки на оборону, и я верю, что "Вест Хэм" сможет с ней справиться, несмотря на свою плохую форму.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



УОТФОРД — ЧЕЛСИ

Суббота, 2 ноября, 20:30



"Уотфорд" никак не может добыть свою первую победу в чемпионате, но прогресс заметен хотя бы в том, что "шершни" не проиграли в трех матчах кряду и пропустили в них всего один гол. С нынешним "Челси" "Уотфорду" будет сложно мечтать о первой победе в чемпионате, но в целом "шершни" неплохо играют с лондонскими командами, не проиграв "Арсеналу" и "Тоттенхэму". Но для "Челси" "Уотфорд" — удобный противник, обыгранный "синими" пять раз в шести последних встречах. К тому же команда Фрэнка Лэмпарда сейчас очень хорошо играет на выезде.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" забивал как минимум четырежды в трех последних выездных матчах Премьер-Лиги;

- "Уотфорд" завершил вничью уже три домашних матча кряду;

- "Челси" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних встреч с "Уотфордом".



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.62 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Уотфорд" остается единственной командой, не побеждавшей в этом сезоне, а кроме того "шершни" не выигрывают уже в девяти домашних матчах кряду. Сложно привести аргументы в их пользу в поединке с "Челси", выигравшим до встречи с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги семь матчей кряду во всех турнирах и свои четыре выездные матча в чемпионате, забивая в них как минимум трижды. В прошлые выходные "Челси" пропустил два поздних гола от "Бернли", чем расстроил Фрэнка Лэмпарда, но в настоящее время важнее то, что у команды нет проблем с забитыми голами.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Челси" с форой (-1.5) — 2.6 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Уотфорд" слишком часто играет вничью и, несмотря на то, что пропускает мало, большой вопрос в том, как команда Кике Санчеса Флореса собирается вылезать из подвала таблицы. С такой хорошей командой, как "Челси", "Уотфорду" будет сложно добыть свою первую победу в сезоне, но они буду очень стараться.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2

Прогноз Чарли Николаса: 2:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru