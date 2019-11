Апелляция New Balance отклонена

Апелляция New Balance после проигранного "Ливерпулю" судебного процесса была отклонена.

Напомним, после окончания этого сезона у "Ливерпуля" истекает контракт с New Balance, и "красные" уже договорились, что новым техническим спонсором клуба станет Nike.



При этом истекающий контракт оставляет за New Balance право перебить любое предложение, которое "Ливерпуль" может получить на стороне, и, таким образом, продлить сотрудничество.



Тот факт, что "красные" не дали New Balance возможности сделать контрпредложение на оффер Nike, и стало причиной разбирательства в Высоком суде.



После трех дней слушаний Высокий суд занял сторону "Ливерпуля", однако в минувший вторник стало известно, что New Balance обратилась с апелляцией в Арбитражный суд.



Как сообщает Liverpool Echo, Арбитражный суд поддержал решение своих коллег и отказался отправить дело на пересмотр. Это означает, что "красные" получили зеленый свет на заключение сделки с Nike.



Ожидается, что от своего нового технического спонсора "Ливерпуль" будет получать 30 миллионов фунтов в год плюс свою долю с продажи клубной атрибутики — всего около 70 млн. фунтов ежегодно.