Почеттино заступился за Алли

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино призвал поумерить критику в адрес полузащитника Деле Алли.

Ворвавшись на большую сцену в свои 19 лет, к настоящему моменту Алли успел сыграть 134 матча в Премьер-Лиге и забить 43 гола.



Двукратный обладатель награды молодому Игроку Года по версии PFA не похож на себя после возвращения с Чемпионата Мира летом 2018, однако Почеттино верит, что Деле восстановит форму, которую некогда демонстрировал.



"Нам нужно помнить, что Деле все еще так молод. К нему предъявляют огромные требования и подвергают огромному давлению".



"У каждого большие ожидания в отношении него, ведь он англичанин, он игрок сборной. Но ему все еще 23 года. Он был великолепен и, конечно, сейчас он слегка сдал, но нам нужно помочь ему и поддержать его".



"Он должен сосредоточить свое внимание на том, чтобы улучшить свою игру, быть сильным и снова играть так, как каждый ожидает", — цитирует Почеттино Sky Sports.