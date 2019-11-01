Колашинац: "Озил слегка расстроен"

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац признал, что его партнер по команде Месут Озил "слегка расстроен" своей ситуацией.

В этом сезоне главный тренер "канониров" Унаи Эмери откровенно игнорирует Озила, зарабатывающего больше всех в команде — 350 тысяч фунтов в неделю.



Колашинац, который в июле защитил Озила от вооруженных грабителей, не считает такое отношение тренера к игроку справедливым. По мнению Сеада, Месут остается одним из лучших в Премьер-Лиге и всей Европе.



"Месут есть Месут. У него много особенных качеств. Например, команда соперника может выставить двух игроков против него вместо одного, а это дает много свободного пространства для других. Это очень влияет на игру".



"Каждый знает, каким мастерством он обладает, и мы убеждались в этом. Он один из лучших игроков в Европе, и я думаю, он сможет многого добиться и будет очень помогать команде, когда вернется в основу".



"Месут — очень целеустремленный игрок. Он слегка расстроен в данную минуту, но он никогда не показывает это на тренировках. Он делает все, что в его силах. Он берет дополнительные тренировки, чтобы достичь необходимого уровня", — цитирует Колашинаца Evening Standard.