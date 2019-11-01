"Ливерпуль" временно дисквалифицировал своего фаната за баннер с Ориги

Дивок Ориги "Ливерпуль" временно дисквалифицировал своего фаната за оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориги.

Напомним, во время недавнего выезда команды Юргена Клоппа к "Генку" в рамках Лиги Чемпионов кто-то из болельщиков вывесил на стадионе баннер, на котором изображен Ориги со своим гипертрофированным мужским достоинством.

Этот баннер был снят еще до начала игры, а мерсисайдский клуб немедленно осудил поведение своих фанатов и пообещал принять меры.

После тщательного расследования — независимо от УЕФА и бельгийской полиции — "Ливерпуль" установил личность фаната, который был уведомлен письменно и по электронной почте о необходимости ответить на претензии клуба.

На ответ болельщику предоставлено 14 дней, по истечении которых клуб, проанализировав объяснительную, примет решение о наказании. Пока же фанату было временно посещать матчи "красных", а все приобретенные им билеты будут аннулированы с возмещением стоимости, сообщает Sky Sports.


Метки болельщики, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 01.11.2019 19:27 # elprimer
    Может паренек художник, он так видит. Совсем уже толерантные бестолковки поехавшие на теме расизма.

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  2. only--liverpool 01.11.2019 19:03 # only--liverpool
    зря... хороший баннер

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  3. largo-winch 01.11.2019 19:03 # largo-winch
    Mihajlo, забань пару юзеров с такой аватаркой до прояснения ситуации

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