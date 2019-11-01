"Ливерпуль" временно дисквалифицировал своего фаната за баннер с Ориги

"Ливерпуль" временно дисквалифицировал своего фаната за оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориги.

Напомним, во время недавнего выезда команды Юргена Клоппа к "Генку" в рамках Лиги Чемпионов кто-то из болельщиков вывесил на стадионе баннер, на котором изображен Ориги со своим гипертрофированным мужским достоинством.



Этот баннер был снят еще до начала игры, а мерсисайдский клуб немедленно осудил поведение своих фанатов и пообещал принять меры.



После тщательного расследования — независимо от УЕФА и бельгийской полиции — "Ливерпуль" установил личность фаната, который был уведомлен письменно и по электронной почте о необходимости ответить на претензии клуба.



На ответ болельщику предоставлено 14 дней, по истечении которых клуб, проанализировав объяснительную, примет решение о наказании. Пока же фанату было временно посещать матчи "красных", а все приобретенные им билеты будут аннулированы с возмещением стоимости, сообщает Sky Sports.