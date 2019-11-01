"Рома" готовит предложение о покупке Смоллинга

"Рома" готова предложить "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов) за защитника Криса Смоллинга.

Этот сезон Смоллинг проводит в Италии на правах аренды. Постепенно 29-летний англичанин застолбил за собой место в стартовом составе римлян, а в минувшую среду открыл счет своим голам за новый клуб.



Крис произвел очень хорошее впечатление на "Рому", и та готова начать переговоры о постоянном трансфере защитника, не дожидаясь окончания сезона.



Как сообщает The Guardian, "Рома" собирается выдвинуть свое предложение по Смоллингу, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2022 года, уже на следующей неделе.



Добавим, что за сезон аренды Смоллинга "Рома" в любом случае заплатит 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов).