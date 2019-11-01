Джака отстранен от матча с "Вулверхэмптоном"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу.

Напомним, к вечеру четверга Джака все-таки созрел на извинения перед фанатами "Арсенала" за свое оскорбительное поведение во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлое воскресенье.



Однако позиция Унаи Эмери по этой ситуации остается невнятной. Вместо того, чтобы прояснить статус Джаки как капитана команды, главный тренер "канониров" предпочел оставить Гранита вне игры.



"В первую очередь он человек. Как и у всех, у Джаки есть чувства, и ему требуется время, чтобы прийти в норму".



"Он попросил прощения, извинился перед болельщиками и каждым. Теперь нам нужно переключить внимание на матч".



"Мы подождем понедельника или вторника, прежде чем проясним ситуацию с капитанством. Я не рассчитываю на него завтра. Думаю, он не сыграет".



"Нам нужно быть на 100 процентов уверенными, что мы сосредоточены только на игре, и я не хочу отвлекаться на прочие вещи. Я хочу говорить только об игроках, которые сыграют", — цитирует Эмери Sky Sports.