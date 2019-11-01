"Манчестер Юнайтед" бесплатно отвезет своих фанатов в Казахстан на матч Лиги Европы против "Астаны".

"Красные дьяволы" был одним из клубов Премьер-Лиги, которые сотрудничали с недавно обанкротившейся авиакомпанией Thomas Cook.



Именно Thomas Cook должна была доставить поклонников команды Оле Гуннара Сульшера в Нур-Султан 28 ноября, где и пройдет матч предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы.



Учитывая ситуацию, "Юнайтед" за свой счет нанял чартерный рейс в Казахстан и предложил фанатам, успевшим попасть впросак с авиакомпанией-банкротом, обменять свои билеты без какой-либо платы.



"Мы рады сообщить, что "Манчестер Юнайтед" организует бесплатный рейс на предстоящий матч против "Астаны" в Казахстан для тех, кто пострадал от банкротства Thomas Cook", — гласит заявление "Юнайтед".