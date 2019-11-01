"Юнайтед" бесплатно отвезет своих фанатов в Казахстан
"Манчестер Юнайтед" бесплатно отвезет своих фанатов в Казахстан на матч Лиги Европы против "Астаны".
"Красные дьяволы" был одним из клубов Премьер-Лиги, которые сотрудничали с недавно обанкротившейся авиакомпанией Thomas Cook.
Именно Thomas Cook должна была доставить поклонников команды Оле Гуннара Сульшера в Нур-Султан 28 ноября, где и пройдет матч предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы.
Учитывая ситуацию, "Юнайтед" за свой счет нанял чартерный рейс в Казахстан и предложил фанатам, успевшим попасть впросак с авиакомпанией-банкротом, обменять свои билеты без какой-либо платы.
"Мы рады сообщить, что "Манчестер Юнайтед" организует бесплатный рейс на предстоящий матч против "Астаны" в Казахстан для тех, кто пострадал от банкротства Thomas Cook", — гласит заявление "Юнайтед".
01.11.2019 17:00
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ахахаха real plastic fans
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Когда уже в России Москвуу переименуют в Хуйло-град?
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Махвеллу надо спрятаться в самолете и обратно полететь эхэхэ
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Нур-Султан)))) как перестать с этого орать?
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Клуб, который всегда волнуется о своих болельщиках! Мы одна семья
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по другому в эту страну немытых калибитов ( 4 мира ) никто не поедет
ывахывхахыва
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