"Юнайтед" бесплатно отвезет своих фанатов в Казахстан

Thomas Cook "Манчестер Юнайтед" бесплатно отвезет своих фанатов в Казахстан на матч Лиги Европы против "Астаны".

"Красные дьяволы" был одним из клубов Премьер-Лиги, которые сотрудничали с недавно обанкротившейся авиакомпанией Thomas Cook.

Именно Thomas Cook должна была доставить поклонников команды Оле Гуннара Сульшера в Нур-Султан 28 ноября, где и пройдет матч предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы.

Учитывая ситуацию, "Юнайтед" за свой счет нанял чартерный рейс в Казахстан и предложил фанатам, успевшим попасть впросак с авиакомпанией-банкротом, обменять свои билеты без какой-либо платы.

"Мы рады сообщить, что "Манчестер Юнайтед" организует бесплатный рейс на предстоящий матч против "Астаны" в Казахстан для тех, кто пострадал от банкротства Thomas Cook", — гласит заявление "Юнайтед".


Метки Астана, болельщики, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1053

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  1. brown-ale 01.11.2019 17:18 # brown-ale
    Рейс в одну сторону?

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  2. frisby 01.11.2019 17:14 # frisby
    ахахаха real plastic fans

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  3. vyrentz 01.11.2019 17:12 # vyrentz
    Когда уже в России Москвуу переименуют в Хуйло-град?

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  4. caxar 01.11.2019 17:11 # caxar
    Махвеллу надо спрятаться в самолете и обратно полететь эхэхэ

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  5. vyrentz 01.11.2019 17:08 # vyrentz
    Нур-Султан)))) как перестать с этого орать?

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  6. januzaj00 01.11.2019 17:02 # januzaj00
    Клуб, который всегда волнуется о своих болельщиках! Мы одна семья

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  7. blackdreamer 01.11.2019 17:02 # blackdreamer
    по другому в эту страну немытых калибитов ( 4 мира ) никто не поедет
    ывахывхахываПользователь получил предупреждение

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