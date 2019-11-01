"Видные тренеры" Премьер-Лиги просили Дайча перестать критиковать симулянтов
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч признался, что коллеги по Премьер-Лиге просили его прекратить критиковать симулянтов и требовать ужесточить наказание за нырки.
Напомним, Дайч известен как непримиримый боец с симуляциями в футболе. Шон много высказывался на этот счет и требовал наказывать дисквалификацией тех игроков, которые пытаются ввести рефери в заблуждение.
Например, в прошлый уикенд от Дайча досталось вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои — тогда только система VAR позволила арбитру отменить решение о пенальти и показать "горчичник" игроку за нырок в штрафной. Однако позицию Шона разделяют не все его коллеги.
"У нас приближается встреча тренеров Премьер-Лиги, и это будет одной из тем для обсуждений. Так что это может быть интересно. Я не собираюсь брать свои слова назад".
"Кое-какие видные тренеры просили меня перестать высказываться насчет этого, потому что это может повлиять на мою карьеру. Я сказал им: "Прошу прощения, это не в моем стиле". Ты должен быть честен с собой и уметь смотреть в зеркало".
"Пара тренеров говорили, что для меня будут последствия. Но я плохой парень, не забывайте".
"В конце концов эта фраза просто проскочила в ходе нашего разговора, и я сказал, что это не мое, вот и все", — цитирует Дайча Goal.
01.11.2019 16:00
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Последние комментарии:
ну бля, как же тогда пулю и ттх пенки насасывать?
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только клоп и попросил, мане и салаху сами побоялись
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молодец дайч, уважаю за его убеждения и прямоту, а эти "видные" тренеры могут нахуй пойти
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Дайч кстати похож на человека из банды байкеров
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Скай спорт пишет что один только клоп и просил. Иначе ему не видать титула
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всем понятно, что это аф. после кровоизлияния совсем кукуха поехала. защищает молодого шотландца
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