"Видные тренеры" Премьер-Лиги просили Дайча перестать критиковать симулянтов

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч признался, что коллеги по Премьер-Лиге просили его прекратить критиковать симулянтов и требовать ужесточить наказание за нырки.

Напомним, Дайч известен как непримиримый боец с симуляциями в футболе. Шон много высказывался на этот счет и требовал наказывать дисквалификацией тех игроков, которые пытаются ввести рефери в заблуждение.

Например, в прошлый уикенд от Дайча досталось вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои — тогда только система VAR позволила арбитру отменить решение о пенальти и показать "горчичник" игроку за нырок в штрафной. Однако позицию Шона разделяют не все его коллеги.

"У нас приближается встреча тренеров Премьер-Лиги, и это будет одной из тем для обсуждений. Так что это может быть интересно. Я не собираюсь брать свои слова назад".

"Кое-какие видные тренеры просили меня перестать высказываться насчет этого, потому что это может повлиять на мою карьеру. Я сказал им: "Прошу прощения, это не в моем стиле". Ты должен быть честен с собой и уметь смотреть в зеркало".

"Пара тренеров говорили, что для меня будут последствия. Но я плохой парень, не забывайте".

"В конце концов эта фраза просто проскочила в ходе нашего разговора, и я сказал, что это не мое, вот и все", — цитирует Дайча Goal.


Метки Бернли, Дайч, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 01.11.2019 16:30 # tvinkovod
    ну бля, как же тогда пулю и ттх пенки насасывать?

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  2. matic 01.11.2019 16:28 # matic
    только клоп и попросил, мане и салаху сами побоялись

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  3. liverfun 01.11.2019 16:22 # liverfun
    молодец дайч, уважаю за его убеждения и прямоту, а эти "видные" тренеры могут нахуй пойти

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  4. largo-winch 01.11.2019 16:03 # largo-winch
    Дайч кстати похож на человека из банды байкеров

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  5. bes-ter 01.11.2019 16:03 # bes-ter
    Скай спорт пишет что один только клоп и просил. Иначе ему не видать титула

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  6. recyjoed 01.11.2019 16:02 # recyjoed
    всем понятно, что это аф. после кровоизлияния совсем кукуха поехала. защищает молодого шотландца

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