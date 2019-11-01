"Бавария" надеется купить Сане за 85 млн. фунтов

Лерой Сане Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен, что суммы в 85 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане грядущим летом.

Напомним, минувшим летом "Бавария" развернула масштабную кампанию, пытаясь заманить своего соотечественника в Мюнхен.

Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола признал, что "Баварии" удалось вскружить голову Сане, хотя тот уже был близок к подписанию нового контракта с "Сити".

Однако в первом же матче сезона — против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии в начале августа — Лерой надорвал крестообразные связки колена, что сделало его трансфер в "Баварию" невозможным.

Тем не менее, "Бавария" не потеряла интерес к игроку сборной Германии. Как утверждает Bild, по окончании сезона чемпионы Бундеслиги вернутся за 23-летним Сане.

Сам Лерой по-прежнему отказывается от нового контракта с "Сити", а по окончании сезона у него останется всего один год по действующему соглашению. Это позволяет "Баварии" надеяться, что предложение в 85 млн. фунтов устроит "горожан".


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 522

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.11.2019 16:11 # largo-winch
    на месте Баварии я бы эти деньги предложил Пепу Гвардиоле

    (ответить)

  2. bes-ter 01.11.2019 15:51 # bes-ter
    85 млн и вялого во рту подержать

    (ответить)

  3. vyrentz 01.11.2019 15:05 # vyrentz
    https://football.ua/italy/405799-juventus-popytaetsja-zabrat-chonga-u-mju-tak-zhe-kak-kogda-to-pogba.html

    Ебать троллинг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: