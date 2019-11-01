"Бавария" надеется купить Сане за 85 млн. фунтов
Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен, что суммы в 85 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане грядущим летом.
Напомним, минувшим летом "Бавария" развернула масштабную кампанию, пытаясь заманить своего соотечественника в Мюнхен.
Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола признал, что "Баварии" удалось вскружить голову Сане, хотя тот уже был близок к подписанию нового контракта с "Сити".
Однако в первом же матче сезона — против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии в начале августа — Лерой надорвал крестообразные связки колена, что сделало его трансфер в "Баварию" невозможным.
Тем не менее, "Бавария" не потеряла интерес к игроку сборной Германии. Как утверждает Bild, по окончании сезона чемпионы Бундеслиги вернутся за 23-летним Сане.
Сам Лерой по-прежнему отказывается от нового контракта с "Сити", а по окончании сезона у него останется всего один год по действующему соглашению. Это позволяет "Баварии" надеяться, что предложение в 85 млн. фунтов устроит "горожан".
01.11.2019 15:00
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