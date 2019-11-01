Даниэль Джеймс хочет забить 10 голов к концу сезона
Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс назвал свой голевой ориентир на этот сезон.
Перебравшись минувшим летом из "Суонси", Джеймс великолепно освоился в команде Оле Гуннара Сульшер и является одним из ее лучших игроков в этом сезоне.
21-летний валлиец признает, что сезон складывается лучше, чем он надеялся. Джеймс хочет продолжать играть и помогать команде голами.
"Мой план на этот сезон — играть как можно больше матчей. Когда я переходил в "Юнайтед", то думал, что, наверное, буду игроком скамейки. Я хотел как можно скорее пробиться в основу и думал, что на это уйдет чуть больше времени".
"Я ворвался в основу гораздо раньше, чем ожидал. Но я был готов к этому. Я упорно трудился летом. Мне важно доказать неправоту людей и показать, на что я способен. Теперь, начав играть, я должен изменить это".
"Переходя сюда, я поставил перед собой цель забить 10 голов за сезон. Когда я забил три в первых четырех матчах, люди спросили меня: "Поднимешь ли ты свою планку?" Но я ответил: "Я еще не взял ее, поэтому не собираюсь ее менять", — сообщил Джеймс JD Football.
01.11.2019 13:50
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Дельфин года
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Неплохо вписался в игру,молодец
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Отличный игрок, только вот портит впечатление со своим симуляцией
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Просто пахарь, супер трансфер. А кому чет не нравится, тот идёт нахуй...
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