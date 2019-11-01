Габриэль Жезус рад учиться у Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус уверен, что конкуренция со стороны Серхио Агуэро делает его лучше.

В матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" в минувший вторник Жезус и Агуэро вместе вышли в стартовом составе.



Это случилось впервые за 13 месяцев, тогда как обычно Габриэль исполняет роль дублера для Серхио. Тем не менее, 22-летний бразилец, забивший пять голов в этом сезоне, рад учиться у более опытного товарища, отличившегося 12 раз.



"Сложно описать Серхио словами. Серхио — лучший бомбардир нашего клуба, и в каждом матче он демонстрирует, почему является нашим лучшим бомбардиром".



"Я должен учиться у него, потому что он легенда. Он забивает в каждом матче. Я тоже хочу забивать в каждом матче, но я думаю, мы с Серхио в разном положении".



"Мне 22, я должен улучшать свою футбол, отрабатывать завершающий удар и учиться у Серхио".



"Это "Сити", здесь очень высокая конкуренция, но я думаю, "Сити" обладает хорошими игроками и удивительной командой — кто бы ни играл, он будет очень хорошо делать свою работу", — цитирует Жезуса Daily Mirror.