Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был близок к переходу в ПСЖ минувшим летом.

На протяжении всего лета Погба сватали в "Реал", однако главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан так и не убедил своего президента Флорентино Переса потратиться на Поля.



Также Погба был готов отправиться в Париж. По информации Sport Italia, агент 26-летнего француза Мино Райола почти договорился о трансфере своего клиента на "Парк де Пренс".



В Париже находили привлекательной возможность составить связку из Погба и своего нападающего Килиана Мбаппе, однако под занавес трансферного окна сделка сорвалась.



В конце концов Райола все же достиг компромисса с ПСЖ, но по другому своему игроку — по полузащитнику Марко Верратти, который на текущей неделе заключил новый пятилетний контракт.