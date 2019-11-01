"Пэлас" хочет заключить новый контракт с Ходжсоном

Рой Ходжсон может упрочить свой рекорд как самого возрастного тренера в истории Премьер-Лиги, заключив новый контракт с "Кристал Пэлас".

В феврале этого года Ходжсон стал самым возрастным тренером, когда-либо работавшим в Премьер-Лиге, покорив принадлежавшее сэру Бобби Робсону достижение.



Действующий контракт Роя истекает в конце этого сезона, однако на "Селхерст Парк" более чем довольны сотрудничеством со специалистом, которому в августе исполнилось 72.



В данный момент "орлы" занимают шестую позицию в Премьер-Лиге, одержав четыре победы в 10 первых матчах этого сезона, а в прошлый уикенд отыграв дефицит в два гола против "Арсенала" (2:2).



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на президента "Пэлас" Стива Пэриша, клуб уже обсуждает с Ходжсоном новую сделку.