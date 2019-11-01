"Юнайтед" и "Ювентус" лидируют в борьбе за Холанда

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" возглавляют группу из более чем 20 клубов, заинтересованных в нападающем австрийского "Ред Булл" Эрлинге Бреуте Холанде.

По информации The Guardian, спортивный директор "Юветуса" Фабио Паратичи хотел купить Холанда у "Мольде" еще летом 2018 за 6 миллионов евро (5.2 млн. фунтов), однако юный игрок не пожелал переходить в клуб, где он будет сидеть на лавке или скитаться по арендам.



Долгое время Холанд находится и на радаре у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, у которого он провел два сезона в "Мольде". Возглавив "красных дьяволов", норвежский наставник неоднократно отправлял скаутов проверить своего 19-летнего соотечественника.



Также в услугах Холанда, в этом сезоне забившего 22 гола гола в 15 матчах за "Ред Булл", заинтересованы почти все ведущие клубы Европы, включая "Барселону", "Реал", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию" и "Челси".



Цена Холанда растет с каждым забитым голом, и в Зальцбурге надеются выручить за Холанда следующим летом более 60 млн. евро (51.7 млн. фунтов).