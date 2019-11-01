Райан Гиггз охладел к работе с "Юнайтед"

Райан Гиггз Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что уже не испытывает жгучего желания тренировать "Манчестер Юнайтед".

Когда в 2013 году Гиггз стал ассистировать Дэвиду Мойесу на "Олд Траффорд", казалось, что приход Райана на должность главного тренера — вопрос времени.

Однако судьба распорядилась иначе, и Гиггзу пришлось покинуть клуб, в котором он провел всю свою игровую карьеру. Теперь у Райана есть другая работа, а к "Юнайтед" он весьма охладел.

"Испытываю ли я жгучее желание тренировать "Манчестер Юнайтед"? Нет, не особо".

"Если это случится, то случится. В данный момент я не слишком уверен насчет этого, и у меня есть замечательная работа со сборной Уэльса. Если этой работе суждено стать моей последней, я буду счастлив".

"Никогда не знаешь, как все сложится, но у меня нет этого жгучего желания. Возможно, до сборной Уэльса это было иначе", — сообщил Гиггз Stadium Astro.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2019 08:00

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  1. glinomessi 01.11.2019 09:02 # glinomessi
    Жена брата - такое за основу взято !

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  2. tursa 01.11.2019 08:18 # tursa
    зачем эти легенды так тянутся влезть в дела клуба, если сами они кроме как мяч пинать ниче не умели
    там же не просто пришел покатал, потренился, похавал и ушел
    пусть норм челы работают которые этому учились
    вот легенды лфк например, ничего в адрес клуба не говорят, даже когда дела не оч были, и в дела не пытаются влезть, только как послы макс

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  3. masta 01.11.2019 08:06 # masta
    А как же преданность клубу, семья и так далее, желание ему помочь? Или приду тогда когда всё будет хорошо?

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  4. j-silver 01.11.2019 08:02 # j-silver
    "Расстались мы, таков удел.
    Как быстро время пролетает...
    Я к вам настолько охладел,
    Что ссу на снег, а он не тает."

    (ответить)

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