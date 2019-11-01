Райан Гиггз охладел к работе с "Юнайтед"
Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что уже не испытывает жгучего желания тренировать "Манчестер Юнайтед".
Когда в 2013 году Гиггз стал ассистировать Дэвиду Мойесу на "Олд Траффорд", казалось, что приход Райана на должность главного тренера — вопрос времени.
Однако судьба распорядилась иначе, и Гиггзу пришлось покинуть клуб, в котором он провел всю свою игровую карьеру. Теперь у Райана есть другая работа, а к "Юнайтед" он весьма охладел.
"Испытываю ли я жгучее желание тренировать "Манчестер Юнайтед"? Нет, не особо".
"Если это случится, то случится. В данный момент я не слишком уверен насчет этого, и у меня есть замечательная работа со сборной Уэльса. Если этой работе суждено стать моей последней, я буду счастлив".
"Никогда не знаешь, как все сложится, но у меня нет этого жгучего желания. Возможно, до сборной Уэльса это было иначе", — сообщил Гиггз Stadium Astro.
01.11.2019 08:00
Просмотров: 847
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жена брата - такое за основу взято !
(ответить)
зачем эти легенды так тянутся влезть в дела клуба, если сами они кроме как мяч пинать ниче не умели
там же не просто пришел покатал, потренился, похавал и ушел
пусть норм челы работают которые этому учились
вот легенды лфк например, ничего в адрес клуба не говорят, даже когда дела не оч были, и в дела не пытаются влезть, только как послы макс
(ответить)
А как же преданность клубу, семья и так далее, желание ему помочь? Или приду тогда когда всё будет хорошо?
(ответить)
"Расстались мы, таков удел.
Как быстро время пролетает...
Я к вам настолько охладел,
Что ссу на снег, а он не тает."
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий