Райан Гиггз охладел к работе с "Юнайтед"

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что уже не испытывает жгучего желания тренировать "Манчестер Юнайтед".

Когда в 2013 году Гиггз стал ассистировать Дэвиду Мойесу на "Олд Траффорд", казалось, что приход Райана на должность главного тренера — вопрос времени.



Однако судьба распорядилась иначе, и Гиггзу пришлось покинуть клуб, в котором он провел всю свою игровую карьеру. Теперь у Райана есть другая работа, а к "Юнайтед" он весьма охладел.



"Испытываю ли я жгучее желание тренировать "Манчестер Юнайтед"? Нет, не особо".



"Если это случится, то случится. В данный момент я не слишком уверен насчет этого, и у меня есть замечательная работа со сборной Уэльса. Если этой работе суждено стать моей последней, я буду счастлив".



"Никогда не знаешь, как все сложится, но у меня нет этого жгучего желания. Возможно, до сборной Уэльса это было иначе", — сообщил Гиггз Stadium Astro.