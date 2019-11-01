Антонио Рюдигер готов вернуться на поле
Защитник Антонио Рюдигер готов вернуться к выступлениям за "Челси" после травмы паховых мышц.
Напомним, Рюдигер пропустил старт этого сезона из-за перенесенной летом операции на колене. А когда Антонио вернулся в строй, то повредил пах уже в первом матче.
Те сыгранные 45 минут против "Вулверхэмптона" в сентябре так и остаются единственным появлением Рюдигера на поле в этом сезоне, однако сейчас Антонио снова здоров.
Как сообщает Daily Mail, за плечами у 26-летнего немца целая неделя тренировок в общей группе. Таким образом, Рюдигер может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу.
Добавим, что в отсутствие Рюдигера в центре обороны "синих" весьма неплохо сыгрались Курт Зума и Фикайо Томори. После четырех побед подряд в Премьер-Лиге главный тренер Фрэнк Лэмпард едва ли решится разбить эту связку, поэтому Антонио, возможно, придется подождать своего шанса.
01.11.2019 07:00
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Отличные новости,надеемся без рецидива
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