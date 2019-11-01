Почему Скотт Мактоминей — больше, чем "новый Флетчер" для "Юнайтед"

Скотт Мактоминей становится все более важным игроком в "Манчестер Юнайтед" и в будущем вполне может получить капитанскую повязку, так как уже сейчас является образцом профессионализма и самоотдачи на тренировках и в матчах. Молодой полузащитник получил шанс в основной команде при Жозе Моуриньо, но по-настоящему раскрылся и превратился в ключевого исполнителя при Оле Гуннаре Сульшере.

Когда Скотт Мактоминей появился в основном составе "Манчестер Юнайтед", его тут же окрестил "новым Дарреном Флетчером", что было и не удивительно — он тоже шотландец, играет на той же позиции, что и Даррен, к тому же есть некоторая схожесть в телосложении и футбольных характеристиках.



Даррен Флетчер был одним из игроков, обеспечивавших для "Юнайтед" связь с традициями — шотландцы оказали большое влияние на развитие клуба, а игроки со столь безупречным отношением к делу, как Флетчер, всегда находились рядом с теми, чей рояль нужно было носить. По части соответствия уровня мастерства Флетчера величине клуба "Юнайтед" всегда были сомнения. Но клуб всегда при сэре Алексе нуждался в игроках с таким характером как у Даррена — трудолюбивого, готового на все ради команды игрока, достаточно универсального и готового выполнять черновую работу рядом с Криштиану Роналду, Дэвидом Бекхэмом или другим креативным полузащитником.



Во всем этом Мактоминей действительно похож на Флетчера, и его появление в основе при Моуриньо изначально воспринималось чем-то вроде показательного жеста от португальца, пытавшегося что-то доказать Полю Погба, руководству клуба и медиа. Он стал инструментом противодействия для Моуриньо — вот мол, я ставлю в основу такого игрока, как Мактоминей, не от хорошей жизни, а потому что клуб провалил трансферную кампанию, Погба не проявляет профессионализма, а медиа давят на меня.



Но Моуриньо ушел, а Мактоминей, которого изначально после отставки португальца планировали сдать в аренду в какой-нибудь клуб Чемпионшипа, остался и своей работой на тренировках настолько впечатлил Оле Гуннара Сульшера, что постепенно стал важным игроком команды при нем, а сейчас и — незаменимым. В конце концов, именно он стал первым и, возможно, последним лауреатом учрежденной норвежцем премии "Игрок Года по версии менеджера МЮ" в прошлом сезоне. Никто не удивится, если в скором времени "новый Флетчер" станет капитаном команды и ее ментальным лидером, так как многим более опытным товарищам по команде сейчас есть чему поучиться у Скотта.



Скотт Мактоминей мог удивить своим отношением к тренировкам Сульшера, но не своих давних знакомых. В свой выходной, через 48 часов после победы над "Челси" в матче, где Мактоминей связал по рукам и ногам Эдена Азара, шотландец встречался с друзьями детства не в пабе или ресторане, а в тренажерном зале городка Моркам, где проводил много времени в школьные годы.



Те, кто близко и давно знал Мактоминея, не были удивлены его быстрому прогрессу как игрока основы МЮ, хотя у многих болельщиков изначально возникли сомнения насчет соответствия шотландца амбициям "Юнайтед". Марк Грейсон был учителем и тренером Мактоминея в начальной школе Святого Уилфрида в Халтоне — деревне неподалеку от Ланкастера, родного города для Скотта.



"Скотт всегда был выдающимся игроком", — говорит Грейсон, сделавший Мактоминея капитаном команды 11-летних, выигравшей Кубок Сообщества в 2008 году на "Уэмбли". "Он забил решающий гол, и это была фантастика. Мы провели ночь перед финалом в гостинице с видом на "Уэмбли", и в ту ночь парни вообще не могли уснуть. Раздевалки "Уэмбли" были абсолютно огромны для ребят, и они казались карликами. Мы выиграли 1:0 — игра удалась всем игрокам, но именно Скотт забрал мяч на своей половине поля, обыграл двух игроков соперника, и уложил мяч в угол".



"Когда он учился в моем классе в возрасте 10 лет, его родители попросили для него двухдневный отпуск", — вспоминает Грейсон. "Он представлял "Юнайтед" на каком-то турнире в Испании, где были также команды из Бразилии, Италии, Испании и Германии. Он взял пятницу и понедельник, но уже во вторник был на уроках".



"Я сказал: "Вау, Скотт, расскажи нам, как все прошло". Это был турнир с небольшим количеством участников, но солидной зрительской аудиторией — на матчи приходили по несколько тысяч зрителей. "Юнайтед" проиграли в четвертьфинале, но Скотт забил несколько голов. Он ограничился в тот день несколькими общими фразами о турнире, и дети похлопали ему".



"Но то, что произошло дальше — это и есть настоящий Скотт. Он настолько скромен, что любые достижения воспринимает как хорошее выполнение домашней работы. Немного позже он подошел ко мне и сказал: "Мистер Грейсон, моя мама сказала мне, что я должен вам рассказать что-то еще". Оказалось, что, хоть "Юнайтед" и вылетели в четвертьфинале, но Мактоминей настолько всех впечатлил, что именно его признали лучшим игроком турнира." Его скромность — реальная причина того, что во всех своих командах он был капитаном", — резюмирует Грейсон.



К слову, у такого скромного парня совсем не скромная мама, которая в годы, когда Мактоминей занимался в академии, регулярно выносила мозг тренерам и менеджерам на предмет того, что пора бы уже семье Скотта перебраться из "берлоги", в которой они жили, в новый дом. Недавно Скотт поблагодарил руководство клуба за терпение, проявленное в общении с его мамой, новый дом у которой все же появился.



Близкий друг Скотта Дэн Тауэрс, также игравший в том финале на "Уэмбли", вспоминает, что в детстве у него были проблемы с ростом, что во многом и воспитало в Мактоминее уважительное отношение к тренажерному залу и тренировкам.



"Он всегда был маленьким — теперь он намного выше. Он все еще обладает хорошими техническими характеристиками и быстрыми ногами, но я бы, вероятно, назвал главной причиной его прогресса отношение к делу. Он много занимается — например, в тренажерном зале в выходные дни. Мы были в зале во вторник вечером, хотя это был один из трех выходных после игры. Его родители живут в Ланкастере, и он приехал проведать их".



Мактоминей переехал в Манчестер на второй год старшей школы — после того, как "Юнайтед" предложили ему стипендию. Его родители Фрэнк и Джули были обеспокоены тем, что небольшой рост мог помешать перспективам сына. Но в клубе провели физиологические тесты и уверили, что ближе к совершеннолетию Скотт доберет недостаток в сантиметрах и выровняется в плане роста с другими парнями. Именно так и произошло — за последние пару лет Мактоминей значительно прибавил, в том числе и в отношении роста.



Еще один параметр ультрапрофессионализма Скотта, по мнению его товарища Дэна Тауэрса — самостоятельная подготовка к каждой игре. "Он говорит, что всегда изучает, против кого ему предстоит играть, потому что не привык играть вслепую. Он изучал финты Азара и Виллиана перед игрой с "Челси", потому что считает — такие парни могут выставить вас идиотами, если не изучить их поведение на поле. Он проводит свои исследования, усердно работает в свободное время, а затем пожинает плоды собственной осведомленности на футбольном поле".



В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" все еще напоминает жертву автомобильной аварии, но к кому меньше всего претензий у менеджера и болельщиков, так это к Скотту Мактоминею. Его игра остается редким светлым пятном в истории выступлений "Юнайтед" в сезоне, а голы в матчах с "Арсеналом" и "Норвичем" только подтверждают все увеличивающееся влияние шотландца на игру МЮ.



Изначально Мактоминей был лишь первым барьером на пути к воротам "Юнайтед" в полузащите, но сейчас его роль в центре поля значительно расширилась при Сульшере. Шотландец оказался удивительным дриблером, способным с легкостью уходить от соперников и создавать свободное пространство для других. Мактоминей учится и прогрессирует с каждой игрой во многом потому, что стремится к получению новых знаний и навыков — подобную тягу к самообразованию редко встретишь у современных футболистов. Сейчас из игроков, которые сыграли больше пяти матчей за "Юнайтед" в сезоне, только у форвардов Антони Мартиаля и Маркуса Рашфорда больше успешных обводок, чем у Мактоминея, но эти игроки — одни из лучших по данному параметру в лиге.



Сейчас Мактоминей выполняет в "Юнайтед" ту работу, которую, как думали, будет выполнять в команде Поль Погба, когда его подписывали за сумасшедшие деньги у "Ювентуса". В этом отношении "троллинг" со стороны Моуриньо, который в свое время намеренно противопоставлял "парня из академии" Погба, оказался очень удачным и дальновидным — игрок и тренер до сих пор поддерживают хорошие отношения и Жозе общается с шотландцем после каждой игры.



Сейчас именно Мактоминей воплощает в себе те качества, которые необходимы большинству игроков "Юнайтед" — он голоден к новым знаниям, опыту и новым вызовам, сосредоточен на карьере и результатах команды и прогрессирует невероятными темпами во всех аспектах — физическом, психологическом и техническом. Если раньше можно было сказать, что где-то Скотту повезло, что ему дал шанс Моуриньо, а Сульшер поверил в него еще больше, но сейчас именно в наличии в составе такого игрока, как Мактоминей, состоит большая удача норвежца.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru