Александер-Арнольд мечтает стать капитаном "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что мечтает однажды стать капитаном родного клуба.
Сейчас 21-летний Александер-Арнольд, который родился в Ливерпуле и был воспитан одноименным клубом, находится в одном матче от рубежа в 100 за "красных".
Игрок сборной Англии в восторге от того, как складывается его карьера, однако Трент еще не исполнил все свои мечты.
"Я не стесняюсь признать, что быть капитаном "Ливерпуля" — это мечта для меня. Случится это или нет, зависит не от меня — не я выбираю капитана".
"Однако я был бы счастлив однажды им стать. Я всегда мечтал быть капитаном "Ливерпуля", и это мотивирует меня".
"Я всегда был игроком "Ливерпуля", "Ливерпуль" всегда был моим домом. Я никогда не помышлял о смене клуба".
"Я всегда думал, что "Ливерпуль" — это моя судьба. Когда я рос, я всегда мечтал выступать за "Ливерпуль". Теперь я живу словно в сказке и не могу представить себе, что это изменится", — сообщил Александер-Арнольд BBC.
31.10.2019 22:00
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