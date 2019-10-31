Александер-Арнольд мечтает стать капитаном "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что мечтает однажды стать капитаном родного клуба.

Сейчас 21-летний Александер-Арнольд, который родился в Ливерпуле и был воспитан одноименным клубом, находится в одном матче от рубежа в 100 за "красных".



Игрок сборной Англии в восторге от того, как складывается его карьера, однако Трент еще не исполнил все свои мечты.



"Я не стесняюсь признать, что быть капитаном "Ливерпуля" — это мечта для меня. Случится это или нет, зависит не от меня — не я выбираю капитана".



"Однако я был бы счастлив однажды им стать. Я всегда мечтал быть капитаном "Ливерпуля", и это мотивирует меня".



"Я всегда был игроком "Ливерпуля", "Ливерпуль" всегда был моим домом. Я никогда не помышлял о смене клуба".



"Я всегда думал, что "Ливерпуль" — это моя судьба. Когда я рос, я всегда мечтал выступать за "Ливерпуль". Теперь я живу словно в сказке и не могу представить себе, что это изменится", — сообщил Александер-Арнольд BBC.