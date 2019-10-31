Футбольная Лига обсуждает с "Ливерпулем" перенос четвертьфинального матча Кубка Лиги

Футбольная Лига готова перенести четвертьфинальный матч "Ливерпуля" в Кубке Лиги на дату, устраивающую Юргена Клоппа.

Напомним, после победы в серии пенальти над "Арсеналом" главный тренер "Ливерпуля" буквально в ультимативном порядке пригрозил, что его клуб может сняться с Кубка Лиги.



Однако Футбольная Лига, под эгидой проводится Кубок Лиги, совершенно не желает терять столь ценного участника соревнования и готова сделать все необходимое, чтобы Клопп остался доволен.



Изначально планировалось, что все четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря, однако 18 декабря "Ливерпуль" стартует на клубном Чемпионате Мира.



Как сообщает Sky Sports, Футбольная Лига уже установила контакт с "Ливерпулем" и предлагает несколько вариантов решения проблемы, включая перенос четвертьфинального матча против "Астон Виллы" на неделю, начинающуюся 6 января, когда запланированы первые полуфинальные поединки.



Если "Ливерпуль" согласится отложить выезд на "Вилла Парк" на начало 2020 года, тогда Футбольной Лиги придется найти дополнительное окно в календаре, однако финал в любом случае будет сыгран 1 марта, как и планировалось.



