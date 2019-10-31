Футбольная Лига обсуждает с "Ливерпулем" перенос четвертьфинального матча Кубка Лиги

Юрген Клопп Футбольная Лига готова перенести четвертьфинальный матч "Ливерпуля" в Кубке Лиги на дату, устраивающую Юргена Клоппа.

Напомним, после победы в серии пенальти над "Арсеналом" главный тренер "Ливерпуля" буквально в ультимативном порядке пригрозил, что его клуб может сняться с Кубка Лиги.

Однако Футбольная Лига, под эгидой проводится Кубок Лиги, совершенно не желает терять столь ценного участника соревнования и готова сделать все необходимое, чтобы Клопп остался доволен.

Изначально планировалось, что все четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря, однако 18 декабря "Ливерпуль" стартует на клубном Чемпионате Мира.

Как сообщает Sky Sports, Футбольная Лига уже установила контакт с "Ливерпулем" и предлагает несколько вариантов решения проблемы, включая перенос четвертьфинального матча против "Астон Виллы" на неделю, начинающуюся 6 января, когда запланированы первые полуфинальные поединки.

Если "Ливерпуль" согласится отложить выезд на "Вилла Парк" на начало 2020 года, тогда Футбольной Лиги придется найти дополнительное окно в календаре, однако финал в любом случае будет сыгран 1 марта, как и планировалось.

Расписание Ливерпуля


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1112

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 31.10.2019 21:58 # liverpo0ol
    Граф Юрген

    (ответить)

  2. beatles-red 31.10.2019 21:40 # beatles-red
    Ахах. Скоро и ФА сам будет ратировать гер Юргену

    (ответить)

  3. only--liverpool 31.10.2019 21:30 # only--liverpool
    жесть календарь

    (ответить)

  4. girasimus 31.10.2019 21:26 # girasimus
    Как Батя пожелает, так и буде.

    (ответить)

  5. kos9k 31.10.2019 21:04 # kos9k
    после клубного чемпионата мира сразу выезд к лестеру
    найс

    (ответить)

  6. gerrard08 31.10.2019 21:04 # gerrard08
    Вот что значит прогибаться под авторитет.

    (ответить)

  7. dom1no 31.10.2019 21:01 # dom1no
    скоро клопп и уефа и ФА и прочие орги под себя замнет, всё будет так как скажет Гер Юргенн

    (ответить)

  8. dom1no 31.10.2019 21:01 # dom1no
    liverpool hold talks over using two different teams in two defferent countries! Klopp could field one XI in Doha and another in Birmingham as a bizzare solution to carabao Cup fixture meltdown

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: