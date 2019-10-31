"Тоттенхэм" бессрочно дисквалифицировал 48 своих фанатов

"Тоттенхэм" бессрочно дисквалифицировал 48 своих болельщиков, которые перепродали свои билеты фанатам "Црвены Звезды".

Ранее в октябре "шпоры" одержали убедительную победу над "Црвеной Звездой" со счетом 5:0. На этот матч Лиги Чемпионов смогли проникнуть около 200 фанатов сербской команды, несмотря на санкции УЕФА.



После матча лондонский клуб объявил о начале расследования, чтобы установить, как фанаты "Црвены Звезды" смогли добыть билеты на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэму" удалось обнаружить почти полсотни своих болельщиков, которые приобрели по несколько билетов для последующей перепродажи товарищам из Сербии. Теперь такие фанаты более не смогут посещать матчи "шпор".