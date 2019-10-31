Джек Грилиш будет готов сыграть против "Ливерпуля"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилш успевает залечить икроножную мышцу к матчу против лидера Премьер-Лиги "Ливерпуля" в субботу.

24-летний Грилиш вынужденно покинул поле во втором тайме матча против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, а с "Этихад" уезжал на костылях.



В результате Джек пропустил победу "вилланов" 2:1 над "Вулверхэмптоном" в 4-м раунде Кубка Лиги накануне вечером.



Тем не менее, Грилиш должен восстановиться к субботе, когда на "Вилла Парк" пожалует "Ливерпуль". Для самого Джека это будет еще одно аудирование в преддверии следующего международного перерыва, который он надеется провести в сборной Англии.



"Он в порядке. Он будет стараться, чтобы набрать форму к субботе. Он не был готов к кубковому матчу, но я бы в любом случае поберег его. Он хорошо реагирует на лечение".



"Я никогда не переживаю, если это контактная травма — у него небольшой кровоподтек в области икры, но его лечение проходит хорошо", — цитирует главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита Sky Sports.