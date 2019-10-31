Уэс Браун видит у Мактоминея качества капитана

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что Скотт Мактоминей может стать следующим капитаном "красных дьяволов".

В этом сезоне Мактоминей не только утвердился в качестве ключевого игрока "Юнайтед", но и, как заметил Браун, проявляет свои лидерские навыки и ведет партнеров за собой. Уэс в восторге от прогресса шотландского полузащитника.



"Наверное, в данный момент можно сказать, что имя Скотта — одно из первых при выборе стартового состава на матчи".



"Поначалу этого нельзя был сказать, но сейчас он стабильно хорош. Он берет инициативу на себя, он исполняет лидерскую роль, и его ничем не испугать".



"У него хороший пас, он большой и высокий парень, и он хорошо бегает. Он определенно является одним из лучших игроков в команде, наравне с Аароном Ван-Биссакой, и ты хочешь, чтобы он играл каждую неделю".



"Он ни в чем не разочаровал — он лишь превосходит ожидания. Будучи молодым парнем, он становится только лучше. У него блестящий настрой, и он выкладывается без остатка", — сообщил Браун 888sport.