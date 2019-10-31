Мартинес предупредил Эмери, что раздевалка не одобрит лишение Джаки повязки

Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес предупредил, что раздевалка не одобрит, если главный тренер Унаи Эмери заберет у полузащитника Гранита Джаки капитанскую повязку.

В данный момент Эмери и руководство клуба все еще думают, как наказать Джаку, который в минувший уикенд своим поведением и своими словами оскорбил фанатов "Арсенала".



После поражения от "Ливерпуля" в Кубке Лиги Мартинес прокомментировал эту ситуацию, заверив, что раздевалка остается на стороне Джаки, который несколько недель назад голосованием игроков был выбран капитаном команды.



"Он замечательный лидер для нас, и мы полностью поддерживаем его. Разговаривали ли игроки с Джакой? Мы всегда разговариваем, все мы. Он славный парень".



"Он слегка подавлен, потому что он из хорошей семьи, у него доброе сердце, и он любит клуб. Когда кто-нибудь проходит через подобное, мы должны поддержать его и быть сплоченными".



"Это был шок, потому что мы знаем, как сильно ему небезразличен клуб, но каждый может дать волю эмоциям".



"В то время он не слишком задумывался о том, что счет 2:2, и фанаты жаждут победы. На стадионе была немного нервная атмосфера, и если это случится снова, он быстро уйдет с поля. Мы полностью его поддерживаем".



"Останется он капитаном или нет, решать главному тренеру. Но мы как коллектив полностью поддерживаем его как своего лидера", — цитирует Мартинеса The Independent.