Моуриньо рассказал, чего хочет от своего нового клуба
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассказал, чего хочет получить на своем следующем месте работы.
В последние дни ходят упорные слухи о желании Моуриньо вернуться в Премьер-Лигу и стать первым в истории тренером, выигрывавшим трофеи с тремя английскими клубами.
Жозе сватают как в "Арсенал", так и в "Тоттенхэм", и возможность выигрывать трофеи будет определяющим фактором, когда 56-летний португалец сделает свой выбор.
"У меня есть своего рода патология — я должен играть на победу. Если я не побеждаю, тогда ищу проблему в себе, в игроках, в клубе, в структуре клуба".
"Но мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу".
"Это не мое, если кто-нибудь предложит мне волшебный, невероятный, удивительный контракт на 10 лет и скажет, что цель этой команды — оставаться в верхней половине таблицы, а если мы финишируем седьмыми, восьмыми или девятыми, это будет прекрасно".
"Такова моя натура. Конечно, иногда я вспоминаю, что я выигрывал прежде, но я не был бы собой, если бы стремился побеждать снова. Так что это то, чего я хочу от своей следующей работы", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
31.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
"Если я не побеждаю, тогда ищу проблему в себе,.. "
Пиздит и не краснеет, хуйло. Помним прекрасно как перекладывает ответственность на других, всегда виноват кто не он.
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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Реала" и "Барселоны"
Жозе Моуриньо - так будеть лучше
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и тотенхэма, бле...
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