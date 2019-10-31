Моуриньо рассказал, чего хочет от своего нового клуба

Жозе Моуриньо и Унаи Эмери Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассказал, чего хочет получить на своем следующем месте работы.

В последние дни ходят упорные слухи о желании Моуриньо вернуться в Премьер-Лигу и стать первым в истории тренером, выигрывавшим трофеи с тремя английскими клубами.

Жозе сватают как в "Арсенал", так и в "Тоттенхэм", и возможность выигрывать трофеи будет определяющим фактором, когда 56-летний португалец сделает свой выбор.

"У меня есть своего рода патология — я должен играть на победу. Если я не побеждаю, тогда ищу проблему в себе, в игроках, в клубе, в структуре клуба".

"Но мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу".

"Это не мое, если кто-нибудь предложит мне волшебный, невероятный, удивительный контракт на 10 лет и скажет, что цель этой команды — оставаться в верхней половине таблицы, а если мы финишируем седьмыми, восьмыми или девятыми, это будет прекрасно".

"Такова моя натура. Конечно, иногда я вспоминаю, что я выигрывал прежде, но я не был бы собой, если бы стремился побеждать снова. Так что это то, чего я хочу от своей следующей работы", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1622

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 31.10.2019 15:06 # mancunia-planet
    "Если я не побеждаю, тогда ищу проблему в себе,.. "

    Пиздит и не краснеет, хуйло. Помним прекрасно как перекладывает ответственность на других, всегда виноват кто не он.

    (ответить)

  2. timac 31.10.2019 15:01 # timac
    Экс-наставник "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Реала" и "Барселоны"
    Жозе Моуриньо - так будеть лучше

    (ответить)

  3. jokerz 31.10.2019 15:01 # jokerz
    и тотенхэма, бле...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: