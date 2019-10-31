Каррагер считает, что "Арсеналу" нужно избавиться от Мустафи

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсеналу" будет лучше избавиться от защитника Шкодрана Мустафи.

На старте нового сезона Мустафи слегка подправил свою репутацию неплохой игрой во второстепенных турнирах, однако недавний матч в Лиге Европы против "Витории" и яркий поединок с "Ливерпулем" в Кубке Лиги накануне подтвердил, что Шкодран остается верен себе. По мнению Каррагера, выход из этой ситуации может быть только один.



"Думаю, эти дни прошли — Мустафи более не тянет уровень Премьер-Лиги. Он один из тех защитников, которые своей игрой заставляют нервничать других".



"Ты не можешь играть в свою игру, когда вынужден половину времени страховать партнера. Думаю, всем в "Арсенале" будет лучше, если он уйдет", — сообщил Каррагер в эфире.