Клопп: "Давно не получал такого удовольствия от футбольного матча"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что получил огромное удовольствие от матча против "Арсенала" в Кубке Лиги.

Пришедшие на "Энфилд" зрители в среду вечером стали свидетелем 10 голов, а также серии пенальти, в которой "красные" и вырвали путевку в следующий раунд турнира.



Клопп использовал этот матч, чтобы опробовать в бою свою молодежь, и остался очень доволен увиденным.



"Я не знаю, когда я последний раз получал так много удовольствия от футбольного матча".



"Я увидел так много хороших действий, и я так доволен ребятами — они до конца своих жизней запомнят свой первый вечер на "Энфилде", и они сделали этот футбольный вечер особенным".



"Каждый, кто пришел сегодня вечером на "Энфилд", увидел 19 голов, и это весьма особенное событие. Это идеально, абсолютно идеально".



"Да, будучи тренером, мне следовало бы больше переживать из-за пропущенных мячей, но мне, если честно, чуть менее, чем все равно. Потому что допущенные нами ошибки очевидны".



"Для развития важнее всего — правильно реагировать на вещи. Это был идеальный футбольный матч для всех ребят, но одновременно сложный матч, к которому мы должны были их подготовить".



"Это был сложный матч, но они трудились изо всех сил и играли с душой. Мне это очень понравилось", — цитирует Клоппа Evening Standard.