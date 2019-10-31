Клопп: "Давно не получал такого удовольствия от футбольного матча"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что получил огромное удовольствие от матча против "Арсенала" в Кубке Лиги.
Пришедшие на "Энфилд" зрители в среду вечером стали свидетелем 10 голов, а также серии пенальти, в которой "красные" и вырвали путевку в следующий раунд турнира.
Клопп использовал этот матч, чтобы опробовать в бою свою молодежь, и остался очень доволен увиденным.
"Я не знаю, когда я последний раз получал так много удовольствия от футбольного матча".
"Я увидел так много хороших действий, и я так доволен ребятами — они до конца своих жизней запомнят свой первый вечер на "Энфилде", и они сделали этот футбольный вечер особенным".
"Каждый, кто пришел сегодня вечером на "Энфилд", увидел 19 голов, и это весьма особенное событие. Это идеально, абсолютно идеально".
"Да, будучи тренером, мне следовало бы больше переживать из-за пропущенных мячей, но мне, если честно, чуть менее, чем все равно. Потому что допущенные нами ошибки очевидны".
"Для развития важнее всего — правильно реагировать на вещи. Это был идеальный футбольный матч для всех ребят, но одновременно сложный матч, к которому мы должны были их подготовить".
"Это был сложный матч, но они трудились изо всех сил и играли с душой. Мне это очень понравилось", — цитирует Клоппа Evening Standard.
31.10.2019 13:00
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Последние комментарии:
СПАСИБО обеим командам! Правда, я рад победе Ливерпуля и очень благодарен сопернику! Это матч подарок всем болельщикам футбола!
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