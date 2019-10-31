Фабиньо: большой игрок "Ливерпуля"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о Фабиньо, который в этом сезоне превратился в незаменимого игрока "Ливерпуля", целиком проведя все 10 первых матчей в Премьер-Лиге.

Когда зимой 2018 Филиппе Коутиньо покинул "Ливерпуль", команде Юргена Клоппа прогнозировали проблемы с определенными соперниками.



По сути, мерсисайдцы остались без полузащитника, чей творческий ум мог бы вскрывать оборону глубоко обороняющихся команд. Это выглядело особенно заметно на фоне "Манчестер Сити", имеющего сразу несколько подобных исполнителей исключительного уровня.



В том же 2018 году "Ливерпуль" эффектно закрыл другие проблемные позиции. Виргил Ван Дейк взял под контроль центр обороны команды, а место в воротах занял Алиссон. Но до этого дня клуб так и не нашел прямую замену Коутиньо — при том, что результаты "Ливерпуля" заметно улучшились.



Более того, редко когда есть причины говорить о проблемах в матчах с "закрывшимися" соперниками. В прошлом сезоне "Ливерпуль" набрал 98 очков, и сейчас команда Клоппа справляется с почти любой задачей на своем пути, имея девять побед в 10 играх.



Клопп не стал искать прямую замену Коутиньо, но перестроил полузащиту "Ливерпуля" на иной манер. У команды феноменальная атака и такие же феноменальные крайние защитники. В то же время футболисты в центре поля работают, как единый механизм, обеспечивая контроль над игрой и необходимую динамику в действиях. Джордан Хендерсон снова стал звездой команды, и постепенно свое место в составе нашли и новички 2018 — Наби Кейта и Фабиньо.



Ни один из этих футболистов, включая также Джеймса Милнера, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Оксейд-Чемберлена, не является креативным полузащитником в том смысле, в котором им является Котиньо или игроки "Манчестер Сити". Но противостояние полузащиты обеих команд — это противостояние стилей, и "Ливерпуль" опирается на другие характеристики своих футболистов.



Прогресс Фабиньо — один из важных элементов изменений в последний год. Бразилец играет на позиции, которая не обеспечивает ему внимания, которое есть у того же Ван Дейка или Роберто Фирмино. Но неудивительно, почему в последней игре чемпионата болельщики "Ливерпуля" надеялись на то, что Фабиньо получит желтую карточку. Она бы означала дисквалификацию опорника на ближайший матч с "Астон Виллой", но гарантировала бы ему участие в следующем матче с "Манчестер Сити". Теперь некоторые из них просят Клоппа дать Фабиньо отдых в игре с бирмингемцами, чтобы тот ненароком не получил дисквалификацию на главный матч осени. Болельщики "Ливерпуля" боятся играть с "Манчестер Сити" без Фабиньо.



Год назад представить такое было сложно. "Ливерпуль" подписал хавбека "Монако" без лишнего шума уже через несколько дней после финала Лиги Чемпионов с "Монако". Он приехал в Англию с большими ожиданиями, но очень медленно втягивался в жизнь на новом месте. Осенью можно было подумать, что "Ливерпуль" ошибся. Фабиньо не проходил в состав команды, а Клопп объяснял это общими фразами о постепенной адаптации футболиста.



Сейчас же Гари Невилл уверенно называет Фабиньо "лучшим опорным полузащитником Премьер-Лиги". Это может быть преувеличением в контексте всего чемпионата. Но, если сводить разговор к большим клубам, бразилец действительно впереди остальных. Нголо Канте пропустил какое-то время с травмой. Фернандиньо стал центральным защитником, а Родри пока не вышел на необходимый уровень. Маттео Гендузи хорош, но слишком горяч. Фабиньо в то же время — само спокойствие и символ хладнокровия в очень темераментной игре "Ливерпуля".



В тренерском штабе его сравнивали с "маяком". Высокий и внимательный Фабиньо хорошо отслеживает игру своей команды, читает перемещения партнеров и соперников, а затем быстро реагирует на происходящее. Его выходы со скамейки во второй части прошлого сезона поворачивали игру в пользу "Ливерпуля", и не все понимали причину, по которой Юрген Клопп не дает бразильцу более важную роль. У немца было надежное трио Милнер-Вейналдум-Хендерсон — готовый план для больших матчей. Но время прошло, и первым планом в меняющейся полузащите "Ливерпуля" стал именно Фабиньо. Ветеран Милнер в силу возраста уступил место бразильцу, без которого "Ливерпуль" теперь опасается играть свои ключевые игры.



Бывший футболист "Монако" — один из лучших игроков своей команды. Он совершает наибольшее количество перехватов, чаще всех отбирает мяч и, что логично, больше всех фолит. Он не ведет атаки "Ливерпуля", но принимает в них активное участие. Более точные передачи, чем Фабиньо, в команде Клоппа отдает только Энди Робертсон. Он также в числе лидеров по количеству обостряющих передач. Его нельзя назвать "созидателем", но, как для опорника, Фабиньо достаточно сильно ориентирован на атаку — полузащитник не боится отдавать вертикальные передачи, когда видит для этого возможности.



Позиция "шестерки" не заработает много признания со стороны — особенно, когда в команде столько ярких игроков на атакующих позициях. Но болельщикам влияние подобных исполнителей хорошо заметно. Те, кто регулярно видят Фабиньо в деле, понимают его ценность. В обороне есть более заметные игроки, Джордан Хендерсон более заметен в полузащите, а про форвардов и крайних защитников и говорить нечего. Но временами Фабиньо похож на того, кто связывает все это в единое целое.



Возможно, "Ливерпуль" и потерял что-то с уходом Филиппе Коутиньо, но футболисты вроде Фабиньо дали команде новые качества и сделали ее куда сильнее, чем два года назад.



Иван Громиков специально для FAPL.ru