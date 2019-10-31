Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.

Действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" на сей раз отправится к "Оксфорду" из Лиги Один.

Еще один представитель низших дивизионов, "Колчестер" из Лиги Два, сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

"Ливерпуль", в захватывающем противостоянии выбивший из турнира "Арсенал", сыграет на выезде с "Астон Виллой", а еще одной парой станут "Эвертон" и "Лестер".

Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Оксфорд — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Колчестер
Астон Вилла — Ливерпуль
Эвертон — Лестер


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 12:05

Количество просмотров Просмотров: 2649

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 31.10.2019 13:07 # yxaxaxaxaxa
    Оксфорд — Манчестер Сити
    даже не удивлен уже, королям вторичных кубков снова стелят дорогу к финалу

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  2. chr1s8rown 31.10.2019 13:06 # chr1s8rown
    Что в лиге что в лч тащат калали как могут

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  3. yudjinnah 31.10.2019 13:01 # yudjinnah
    ЧМОнчестеры насосали середнячков

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  4. mancunia-planet 31.10.2019 12:51 # mancunia-planet
    МЮ - Лестер финал

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  5. selfish 31.10.2019 12:49 # selfish
    Вынос МЮ вперед ногами

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  6. lovrentiy 31.10.2019 12:29 # lovrentiy
    Голубые опять насосали себе середнячка.

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  7. tigerpool 31.10.2019 12:28 # tigerpool
    Проход Астон Виллы

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  8. liverpool1892est 31.10.2019 12:19 # liverpool1892est
    "Ливерпуль" установил рекорд по количеству побед в Кубке английской лиги по пенальти.

    Как сообщает Sky Sports, после победы в серии пенальти над "Арсеналом" (5:5; 5:4 - по пенальти) английский "Ливерпуль" установил рекорд Кубка английской лиги. Мерсисайдцы стали первыми, кто одержал 8 побед в турнире в серии пенальти.

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  9. liverpool1892est 31.10.2019 12:17 # liverpool1892est
    "Боруссия" Д, "Ливерпуль" и "Барселона" претендуют на Феррана Торреса.

    Как утверждает Sport Bild, сразу три европейских гранда претендуют на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. Наибольший интерес к нему проявляет дортмундская "Боруссия", которая видит в нем долгосрочную замену Джейдону Санчо. Также за игроком следят английский "Ливерпуль" и местная "Барселона". Ожидается, что трансфер будет осуществлен уже следующим летом, но где продолжит карьеру футболист, неизвестно.

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  10. lfc-krr 31.10.2019 12:15 # lfc-krr
    Странно что не Шахтер, но тоже норм!

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  11. liverpool1892est 31.10.2019 12:13 # liverpool1892est
    2 ноября с Астон Виллой в Бирмингеме в рамках Премьер Лиге играем:)

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  12. masta 31.10.2019 12:12 # masta
    Астон Вилла — Ливерпуль, Эвертон — Лестер можно посмотреть

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  13. liverfun 31.10.2019 12:10 # liverfun
    Ожидаемо, интересна дата матча с виллой, учитывая, что ливерпуль эту неделю проведет в катаре.

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  14. gunars 31.10.2019 12:09 # gunars
    Лестер возьмет

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  15. mrchao 31.10.2019 12:08 # mrchao
    спонсор жеребьевки акимат манчестера

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  16. liverpoolec23 31.10.2019 12:07 # liverpoolec23
    Голубые опять наротировали на клуб из 3 дивизиона,короли помоек

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