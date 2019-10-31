В четверг состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.

Действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" на сей раз отправится к "Оксфорду" из Лиги Один.



Еще один представитель низших дивизионов, "Колчестер" из Лиги Два, сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".



"Ливерпуль", в захватывающем противостоянии выбивший из турнира "Арсенал", сыграет на выезде с "Астон Виллой", а еще одной парой станут "Эвертон" и "Лестер".



Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Оксфорд — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Колчестер

Астон Вилла — Ливерпуль

Эвертон — Лестер