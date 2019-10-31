Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
В четверг состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.
Действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" на сей раз отправится к "Оксфорду" из Лиги Один.
Еще один представитель низших дивизионов, "Колчестер" из Лиги Два, сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".
"Ливерпуль", в захватывающем противостоянии выбивший из турнира "Арсенал", сыграет на выезде с "Астон Виллой", а еще одной парой станут "Эвертон" и "Лестер".
Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Оксфорд — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Колчестер
Астон Вилла — Ливерпуль
Эвертон — Лестер
31.10.2019 12:05
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Последние комментарии:
Оксфорд — Манчестер Сити
даже не удивлен уже, королям вторичных кубков снова стелят дорогу к финалу
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Что в лиге что в лч тащат калали как могут
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ЧМОнчестеры насосали середнячков
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МЮ - Лестер финал
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Вынос МЮ вперед ногами
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Голубые опять насосали себе середнячка.
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Проход Астон Виллы
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Странно что не Шахтер, но тоже норм!
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2 ноября с Астон Виллой в Бирмингеме в рамках Премьер Лиге играем:)
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Астон Вилла — Ливерпуль, Эвертон — Лестер можно посмотреть
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Ожидаемо, интересна дата матча с виллой, учитывая, что ливерпуль эту неделю проведет в катаре.
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Лестер возьмет
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спонсор жеребьевки акимат манчестера
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Голубые опять наротировали на клуб из 3 дивизиона,короли помоек
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