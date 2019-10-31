Клопп надеется, что Кейта избежал серьезной травмы

Наби Кейта Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что новая травма полузащитника Наби Кейта не носит серьезного характера.

Перед матчем 4-го раунда Кубка Лиги против "Арсенала" Кейта заявил, что, наконец, оставил позади свои проблемы со здоровьем и доволен своей формой.

К сожалению для Наби, ему потребовалась замена уже в начале второго тайма домашнего матча, выигранного "красными" только в серии пенальти.

"Если травма Наби не носит серьезного характера, как я на то надеюсь, тогда это был почти идеальный вечер для нас".

"Он почувствовал небольшой дискомфорт. Я видел это — он неудачно поскользнулся и потерял мяч. После он немного хромал и сказал "тьфу". Надеюсь, травма не слишком серьезна. Время покажет", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 11:05

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  1. liverpool1892est 31.10.2019 11:38 # liverpool1892est
    Пидор хрустальный...Старридж v.2.0.

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  2. tursa 31.10.2019 11:29 # tursa
    ля будет если опять вылетит на 2-3 месяца

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  3. mc-od 31.10.2019 11:12 # mc-od
    ХНЯЗИ !!! Здоровья, без б.

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