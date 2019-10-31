Клопп надеется, что Кейта избежал серьезной травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что новая травма полузащитника Наби Кейта не носит серьезного характера.

Перед матчем 4-го раунда Кубка Лиги против "Арсенала" Кейта заявил, что, наконец, оставил позади свои проблемы со здоровьем и доволен своей формой.



К сожалению для Наби, ему потребовалась замена уже в начале второго тайма домашнего матча, выигранного "красными" только в серии пенальти.



"Если травма Наби не носит серьезного характера, как я на то надеюсь, тогда это был почти идеальный вечер для нас".



"Он почувствовал небольшой дискомфорт. Я видел это — он неудачно поскользнулся и потерял мяч. После он немного хромал и сказал "тьфу". Надеюсь, травма не слишком серьезна. Время покажет", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".