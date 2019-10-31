Эмери положительно оценил игру Озила на "Энфилде"

Месут Озил Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери положительно оценил игру полузащитника Месута Озила в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Озил, которого Эмери откровенно игнорировал в предыдущих матчах, вышел в стартовом составе "канониров" на кубковый поединок на "Энфилде".

Месут показал очень достойную игру и отметился результативной передачей, но покинул поле на 65-й минуте, когда соперник сделал счет 4:4.

После поражения в серии пенальти Эмери намекнул, что 31-летний немец вышел из его опалы и может сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках Премьер-Лиги.

"Мы заранее решили, что заменим Озила. Он хорошо трудился на протяжении 65 минут. Нам предстоит сыграть в субботу, и у меня есть мысли, чтобы снова его задействовать".

"Озил показал очень хорошую игру. Он провел очень хороший матч", — приводит слова Эмери Daily Mail.


Метки Арсенал, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 31.10.2019 10:00 # sausage
    Ну передачу он конечно топовую отдал. Но для темповой игры на встречных курсах он не годится, не может команда себе позволить в этих случаях играть в меньшенстве.

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  2. bangladesh 31.10.2019 09:12 # bangladesh
    Он че насвай закинул?

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  3. vyrentz 31.10.2019 09:03 # vyrentz
    Точно переживет

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