Эмери положительно оценил игру Озила на "Энфилде"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери положительно оценил игру полузащитника Месута Озила в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Озил, которого Эмери откровенно игнорировал в предыдущих матчах, вышел в стартовом составе "канониров" на кубковый поединок на "Энфилде".



Месут показал очень достойную игру и отметился результативной передачей, но покинул поле на 65-й минуте, когда соперник сделал счет 4:4.



После поражения в серии пенальти Эмери намекнул, что 31-летний немец вышел из его опалы и может сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках Премьер-Лиги.



"Мы заранее решили, что заменим Озила. Он хорошо трудился на протяжении 65 минут. Нам предстоит сыграть в субботу, и у меня есть мысли, чтобы снова его задействовать".



"Озил показал очень хорошую игру. Он провел очень хороший матч", — приводит слова Эмери Daily Mail.