Эмери положительно оценил игру Озила на "Энфилде"
Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери положительно оценил игру полузащитника Месута Озила в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Озил, которого Эмери откровенно игнорировал в предыдущих матчах, вышел в стартовом составе "канониров" на кубковый поединок на "Энфилде".
Месут показал очень достойную игру и отметился результативной передачей, но покинул поле на 65-й минуте, когда соперник сделал счет 4:4.
После поражения в серии пенальти Эмери намекнул, что 31-летний немец вышел из его опалы и может сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках Премьер-Лиги.
"Мы заранее решили, что заменим Озила. Он хорошо трудился на протяжении 65 минут. Нам предстоит сыграть в субботу, и у меня есть мысли, чтобы снова его задействовать".
"Озил показал очень хорошую игру. Он провел очень хороший матч", — приводит слова Эмери Daily Mail.
31.10.2019 09:00
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Ну передачу он конечно топовую отдал. Но для темповой игры на встречных курсах он не годится, не может команда себе позволить в этих случаях играть в меньшенстве.
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Он че насвай закинул?
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Точно переживет
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