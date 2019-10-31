Баллак не удивлен успехами Лэмпарда

Экс-полузащитник "Челси" Михаэль Баллак признался, что не удивлен уверенным стартом тренерской карьеры Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж".

С самого начала сезона подопечные Лэмпарда демонстрировали неплохую игру, к которой постепенно добавились и результаты. Одержав четыре победы подряд, "синие" поднялись в топ-4 Премьер-Лиги, однако Баллак не видит здесь ничего удивительного.



"Удивлен ли я стартом Лэмпарда? Нет, не особо. Потому что, когда ты талантлив, знаешь футбол и очень трудолюбив, — а именно таким игроком он был — то логично, что ты будешь таким же и как тренер".



"Думаю, ему нравится тщательно готовиться к матчам, а это очень важно. Это настоящий талант — делать заготовки и не думать о том, что ты и так знаешь игру".



"Думаю, быть тренером — это не просто понимать футбол. Здесь очень важен процесс подготовки и умение выстраивать человеческие отношения в правильном ключе. И хотя он только начал, он уже демонстрирует высокий уровень. Думаю, он сможет стать очень хорошим тренером", — цитирует Баллака Sky Sports.