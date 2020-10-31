Сульшер сравнил Рэшфорда с Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего нападающего Маркуса Рэшфорда с Криштиану Роналду.

Не сумев реализовать пенальти в предыдущем матче, против "Челси" в среду вечером Рэшфорд не только отличился с 11-метровой отметки, но и результативно исполнил штрафной удар.



Благодаря дублю Рэшфорда "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги, а Сульшер не упустил возможности похвалить героя матча.



"Это было очень похоже на Криштиану, не так ли? Парень показал, что у него стальные нервы, он без проблем пробил пенальти, он взялся исполнять штрафной и принес нам победу в матче".



"Думаю, он слишком много работает над техникой исполнения штрафных. Мне всегда хотелось, чтобы Маркус отправлял мяч в сетку простым касанием в штрафной, но он всегда предпочитает забивать зрелищные голы. Он много практикуется и сегодня был вознагражден за свои старания", — сообщил Сульшер MUTV.