Клопп пригрозил, что "Ливерпуль" снимется с Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригрозил, что "красные" могут сняться с Кубка Лиги, если их не будет устраивать дата следующего матча в турнире.

Сыграв с "Арсеналом" 5:5 и вырвав победу в серии пенальти в среду вечером, "Ливерпуль" вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Лиги.



Таким образом, "красные" до предела насытили свой график в конце календарного года — в промежуток с 17 по 21 декабря "Ливерпуль" играет на клубном Чемпионате Мира, и на той же неделе состоятся четвертьфиналы Кубка Лиги. В этой ситуации Клопп готов принести наименее значимый турнир в жертву.



"Мы не собираемся становиться жертвой этой проблемы".



"Мы сыграли сегодня вечером, мы хотели победить, и мы победили, а если они не найдут для нас подходящей даты следующего раунда, тогда дальше пройдет наш соперник, кто бы им ни стал. Или с ним сыграет "Арсенал".



"Я не переживаю насчет этого — пускай переживают другие, потому что не мы составляем расписание матчей".



"Я уже говорил, что ФИФА сказала нам отправиться в Катар на клубный Чемпионат Мира, и мы сделаем это. Премьер-Лига сказала нам играть в Премьер-Лиге, что мы, естественно, будем делать".



"Если после сегодняшнего матча нам не найдут подходящей даты в Кубке Лиги — 3 часа ночи рождественской ночи не годится — тогда мы не будем играть".



"Они должны принять это решение. Это их забота. Если ты составляешь расписание, и одна команда не может участвовать во всех матчах, тогда ты должен переосмыслить расписание. Надеюсь, теперь они этим займутся. Думаю, это справедливо, потому что сейчас есть очевидная проблема".



"Сегодня вечером мы собираемся полностью игнорировать эту проблему. Много людей из Премьер-Лиги сидели перед телевизором и надеялись, что дальше пройдет "Арсенал", но мне жаль", — цитирует Клоппа The Telegraph.