Дубль Рэшфорда принес МЮ победу над "Челси" в Кубке Лиги

"Манчестер Юнайтед" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", одержав победу над командой Фрэнка Лэмпарда в матче 1/8 финала Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж" — 1:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выставил сильнейшее сочетание защитников, и это позволило гостям почти полностью задушить атакующую игру "синих" в первом тайме.



В середине первого тайма Даниэль Джеймс заработал для "Юнайтед" пенальти, а Маркус Рэшфорд на сей раз не промахнулся — 0:1.



После перерыва "Челси" значительно прибавил, и около часовой отметки Мичи Батшуайи восстановил равновесие в счете, неотразимо пробил с дистанции в нижний угол ворот — 1:1.



Развязка наступила на 73-й минуте, когда Рэшфорд ударом со штрафного послал мяч над стенкой и точно под перекладину — 1:2.



Еще в одном матче этого вечера "Астон Вилла" одержала победу победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:1 и теперь вместе с другими четвертьфиналистами дожидается назначенной на утро четверга жеребьевки.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:1)



Голы: Батшуайи 61 — Рэшфорд 25 (пен), 73.



"Челси": Кабальеро, Джеймс, Геи, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Гилмор (Маунт 70), Хадсон-Одои, Пулишич (Педро 70), Батшуайи (Абрахэм 78).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф (Мартиаль 66), Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Лингард (Перейра 67), Уильямс, Джеймс, Рэшфорд (Янг 80).



Предупреждения: Батшуайи, Ковачич — Мактоминей, Фред.



"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (1:0)



Голы: Эль-Гази 28, Аль-Мухаммади 57 — Кутроне 54.



"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Тэйлор, Хурихэйн, Луис, Лансбери (Макгинн 81), Трезеге, Эль-Гази, Дэвис (Коджиа 50).



"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Сандерсон, Жордау (Тэйлор 71), Перри, Винагре, Кэмпбелл (Эшли-Сил 68), Кутроне, Нету (Кристовау 77).



Предупреждение: Макгинн.