Дубль Рэшфорда принес МЮ победу над "Челси" в Кубке Лиги
"Манчестер Юнайтед" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", одержав победу над командой Фрэнка Лэмпарда в матче 1/8 финала Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж" — 1:2.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выставил сильнейшее сочетание защитников, и это позволило гостям почти полностью задушить атакующую игру "синих" в первом тайме.
В середине первого тайма Даниэль Джеймс заработал для "Юнайтед" пенальти, а Маркус Рэшфорд на сей раз не промахнулся — 0:1.
После перерыва "Челси" значительно прибавил, и около часовой отметки Мичи Батшуайи восстановил равновесие в счете, неотразимо пробил с дистанции в нижний угол ворот — 1:1.
Развязка наступила на 73-й минуте, когда Рэшфорд ударом со штрафного послал мяч над стенкой и точно под перекладину — 1:2.
Еще в одном матче этого вечера "Астон Вилла" одержала победу победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:1 и теперь вместе с другими четвертьфиналистами дожидается назначенной на утро четверга жеребьевки.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:1)
Голы: Батшуайи 61 — Рэшфорд 25 (пен), 73.
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Геи, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Гилмор (Маунт 70), Хадсон-Одои, Пулишич (Педро 70), Батшуайи (Абрахэм 78).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф (Мартиаль 66), Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Лингард (Перейра 67), Уильямс, Джеймс, Рэшфорд (Янг 80).
Предупреждения: Батшуайи, Ковачич — Мактоминей, Фред.
"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (1:0)
Голы: Эль-Гази 28, Аль-Мухаммади 57 — Кутроне 54.
"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Тэйлор, Хурихэйн, Луис, Лансбери (Макгинн 81), Трезеге, Эль-Гази, Дэвис (Коджиа 50).
"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Сандерсон, Жордау (Тэйлор 71), Перри, Винагре, Кэмпбелл (Эшли-Сил 68), Кутроне, Нету (Кристовау 77).
Предупреждение: Макгинн.
31.10.2019 00:55
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Последние комментарии:
Удивительно, результативно. Против сильного соперника основой, да и ещё в гостях!
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Пенсы, вроде, пиздeли, что первое поражение случайно и МЮ порвут в следующей встрече. А в итоге просто опять в свой рот приняли.
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Ну а Рэш, конечно положил конфету. Как и Старридж в прошлом году на мосту
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портовые хуес0сы тут как тут
а так волки и челси по красоте слили ненужный кубок, у них в европе по важнее дела есть
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Шолсе гавно
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Сульшер тупо злой гений для Лэмпса. Это пздц.
Дерьмово играла вся команда. Но особое гавнецо сегодня - стандартно ОЛонса и... Одои. Если по испанцу понятно - альтернативы нет, то почему Лэмпс терпит этот детский сад в исполнении негра - я хз. Ну и Батш - ну не игрок основы это. Исполнил один момент как бог, а во втором обосрался как бомж
Доставка мяча вообще никакая. Причем не только в завершающую фазу но и при розыгрыше. Брака просто УЙМА было. Постоянные пасы не в темп, в недодачу и в пятку. Из-за этого, собственно, что Батш, что Абрахам играли на позиции Озила.
Безобразная игра, в целом.
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Второй раз уже пихаем в рот пенсам на классе
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Каждой игрой членси становится шлюхой мю. Так держать.
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Не смотрел матч и не собираюсь пересматривать.
Ман Юнайтед с победой, но победитель матча Челси, они избавились от ненужного турнира и облегчили себе календарь.
Но Сульшер все равно молодец, набрал отличный хол
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С победой, товарищи манки! Рэшфорд просто конфетку положил.
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Нахер и не нужен ваш карабао. Больше сил на топ 4 будет!
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Допи3делись хуесосы раньше времени, ахахаха)) единственный возможный трофей и тот прое6али :D
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Камон Челсей
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Раз в год и палка стреляет йоптэ
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норм матч был, с эмоциями. пускай и по моментам скромно.
МкТоминей прямо от матча к матчу прибавляет. Обои напротив какой-то херней страдает. Он вообще после возвращения из лазарета отметился чем-нибудь толковым?
p.s кекнул с дальнего удара Зума на 88-й минуте
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и пеналь забили, и со штрафного в кои-то веки
с чего бы вдруг)
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Сутулую собаку опять обассали. И кто? Смеагол с 7 места который раздает очки всем подряд, ахаха!
Почти основой не выиграть этот ущербный МЮ - это приговор тренерской деятельности. Пора пенсам возвращать покупать топового тренера или о трофеях можно будет забыть.
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физрук сульшер даже говнотурнир слить не может
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Красаучег Rashhh
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Щлены обоссаны по красоте.
А князи прошли дальше.
КРАСОТА.
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