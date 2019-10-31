Дубль Рэшфорда принес МЮ победу над "Челси" в Кубке Лиги

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" второй раз в этом сезоне обыграл "Челси", одержав победу над командой Фрэнка Лэмпарда в матче 1/8 финала Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж" — 1:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выставил сильнейшее сочетание защитников, и это позволило гостям почти полностью задушить атакующую игру "синих" в первом тайме.

В середине первого тайма Даниэль Джеймс заработал для "Юнайтед" пенальти, а Маркус Рэшфорд на сей раз не промахнулся — 0:1.

После перерыва "Челси" значительно прибавил, и около часовой отметки Мичи Батшуайи восстановил равновесие в счете, неотразимо пробил с дистанции в нижний угол ворот — 1:1.

Развязка наступила на 73-й минуте, когда Рэшфорд ударом со штрафного послал мяч над стенкой и точно под перекладину — 1:2.

Еще в одном матче этого вечера "Астон Вилла" одержала победу победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:1 и теперь вместе с другими четвертьфиналистами дожидается назначенной на утро четверга жеребьевки.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:1)

Голы: Батшуайи 61 — Рэшфорд 25 (пен), 73.

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Геи, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Гилмор (Маунт 70), Хадсон-Одои, Пулишич (Педро 70), Батшуайи (Абрахэм 78).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф (Мартиаль 66), Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Лингард (Перейра 67), Уильямс, Джеймс, Рэшфорд (Янг 80).

Предупреждения: Батшуайи, Ковачич — Мактоминей, Фред.

"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон" — 2:1 (1:0)

Голы: Эль-Гази 28, Аль-Мухаммади 57 — Кутроне 54.

"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Тэйлор, Хурихэйн, Луис, Лансбери (Макгинн 81), Трезеге, Эль-Гази, Дэвис (Коджиа 50).

"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килман, Сандерсон, Жордау (Тэйлор 71), Перри, Винагре, Кэмпбелл (Эшли-Сил 68), Кутроне, Нету (Кристовау 77).

Предупреждение: Макгинн.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1831

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 31.10.2019 01:29 # mancunia-planet
    Удивительно, результативно. Против сильного соперника основой, да и ещё в гостях!

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  2. manchester-united 31.10.2019 01:15 # manchester-united
    Пенсы, вроде, пиздeли, что первое поражение случайно и МЮ порвут в следующей встрече. А в итоге просто опять в свой рот приняли.

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  3. ry-l 31.10.2019 01:11 # ry-l
    Ну а Рэш, конечно положил конфету. Как и Старридж в прошлом году на мосту

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  4. godlike 31.10.2019 01:10 # godlike
    портовые хуес0сы тут как тут

    а так волки и челси по красоте слили ненужный кубок, у них в европе по важнее дела есть

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  5. caxar 31.10.2019 01:10 # caxar
    Шолсе гавно

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  6. ry-l 31.10.2019 01:05 # ry-l
    Сульшер тупо злой гений для Лэмпса. Это пздц.

    Дерьмово играла вся команда. Но особое гавнецо сегодня - стандартно ОЛонса и... Одои. Если по испанцу понятно - альтернативы нет, то почему Лэмпс терпит этот детский сад в исполнении негра - я хз. Ну и Батш - ну не игрок основы это. Исполнил один момент как бог, а во втором обосрался как бомж

    Доставка мяча вообще никакая. Причем не только в завершающую фазу но и при розыгрыше. Брака просто УЙМА было. Постоянные пасы не в темп, в недодачу и в пятку. Из-за этого, собственно, что Батш, что Абрахам играли на позиции Озила.

    Безобразная игра, в целом.

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  7. fanat-united 31.10.2019 01:05 # fanat-united
    Второй раз уже пихаем в рот пенсам на классе

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  8. sirias 31.10.2019 01:04 # sirias
    Каждой игрой членси становится шлюхой мю. Так держать.

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  9. largo-winch 31.10.2019 01:04 # largo-winch
    Не смотрел матч и не собираюсь пересматривать.
    Ман Юнайтед с победой, но победитель матча Челси, они избавились от ненужного турнира и облегчили себе календарь.
    Но Сульшер все равно молодец, набрал отличный хол

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  10. udaff 31.10.2019 01:02 # udaff
    С победой, товарищи манки! Рэшфорд просто конфетку положил.

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  11. bluefil 31.10.2019 01:01 # bluefil
    Нахер и не нужен ваш карабао. Больше сил на топ 4 будет!

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  12. slash-lfc 31.10.2019 01:00 # slash-lfc
    Допи3делись хуесосы раньше времени, ахахаха)) единственный возможный трофей и тот прое6али :D

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  13. only--liverpool 31.10.2019 01:00 # only--liverpool
    Камон Челсей

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  14. chebrec 31.10.2019 01:00 # chebrec
    Раз в год и палка стреляет йоптэ

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  15. wolfsmensch 31.10.2019 00:59 # wolfsmensch
    норм матч был, с эмоциями. пускай и по моментам скромно.
    МкТоминей прямо от матча к матчу прибавляет. Обои напротив какой-то херней страдает. Он вообще после возвращения из лазарета отметился чем-нибудь толковым?

    p.s кекнул с дальнего удара Зума на 88-й минуте

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  16. red-devil-4ever 31.10.2019 00:59 # red-devil-4ever
    и пеналь забили, и со штрафного в кои-то веки
    с чего бы вдруг)

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  17. superglor 31.10.2019 00:59 # superglor
    Сутулую собаку опять обассали. И кто? Смеагол с 7 места который раздает очки всем подряд, ахаха!

    Почти основой не выиграть этот ущербный МЮ - это приговор тренерской деятельности. Пора пенсам возвращать покупать топового тренера или о трофеях можно будет забыть.

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  18. tvinkovod 31.10.2019 00:59 # tvinkovod
    физрук сульшер даже говнотурнир слить не может

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  19. sj606 31.10.2019 00:58 # sj606
    Красаучег Rashhh

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  20. mikkiynwa 31.10.2019 00:57 # mikkiynwa
    Щлены обоссаны по красоте.

    А князи прошли дальше.

    КРАСОТА.

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