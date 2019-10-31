"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Лиги

В невероятно зрелищном матче с 10 забитыми голами "Ливерпуль" только в серии пенальти вырвал победу у "Арсенала", а вместе с ней и путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.

Матч на "Энфилде" начался с обмена быстрыми голами. Уже на шестой минуте, пытаясь не пустить Риана Брюстера к мячу после прострела с фланга, защитник "канониров" Шкодран Мустафи совершил автогол — 1:0.



В ответ на это Лукас Торрейра сыграл на добивании после отраженного перед собой Куивином Келлехером удара Букайо Сака из пределов штрафной площади — 1:1.



А на 26-й минуте Габриль Мартинелли уже вывел гостей вперед, с метра добив мяч в ворота — 1:2. Спустя еще 10 минут бразилец отличился во второй раз, с линии вратарской замкнув прострел Сака — 1:3.



По занавес первого тайма "Ливерпулю" удалось сократить отставание в счете до минимума благодаря заработанному Харви Эллиоттом и реализованному Джеймсом Милнером пенальти — 2:3.



Второй тайм начался с того, что Милнер сделал неудачный пас назад, что позволило Эйнсли Мэйтланд-Найлсу при помощи Месута Озила затолкать мяч в ворота — 2:4.



Однако "красные" очень легко и быстро вернулись в игру. На 58-й минуте Алексу Окслейд-Чемберлену удался роскошный дальний удар по воротам своей бывшей команды — 3:4. Прошло еще четыре минуты, и Дивок Ориги, приняв мяч на линии штрафной и развернувшись, пробил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса — 4:4.



Обмен шикарными голами продолжился на 70-й минуте, когда Джо Уиллок продвинулся вперед и нанес удар с дистанции под перекладину — 4:5.



На этом "канониры" предпочли успокоиться и стали сушить игру. Когда казалось, что победа уже никуда не денется от гостей, Ориги в компенсированное время нанес удар в падении после передачи с правого фланга — 5:5.



Судьба путевки в четвертьфинал была определена в серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Дани Себальоса — "Ливерпуль" вышел победителем из этого триллера!



"Ливерпуль" — "Арсенал" — 5:5 (2:3) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 5:4



Голы: Мустафи 6 (авт), Милнер 43 (пен), Окслейд-Чемберлен 58, Ориги 62, 90 — Торрейра 19, Мартинелли 26, 36, Мэйтланд-Найлс 54, Уиллок 70.



"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен (Чиривелла 81), Кейта (Джонс 55), Эллиотт, Ориги, Брюстер.



"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни 83), Торрейра (Себальос 72), Уиллок, Мэйтланд-Найлс, Озил (Гендузи 65), Сака, Мартинелли.



Предупреждения: Лаллана, Брюстер — Уиллок, Колашинац, Сака.