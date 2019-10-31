"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Лиги
В невероятно зрелищном матче с 10 забитыми голами "Ливерпуль" только в серии пенальти вырвал победу у "Арсенала", а вместе с ней и путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.
Матч на "Энфилде" начался с обмена быстрыми голами. Уже на шестой минуте, пытаясь не пустить Риана Брюстера к мячу после прострела с фланга, защитник "канониров" Шкодран Мустафи совершил автогол — 1:0.
В ответ на это Лукас Торрейра сыграл на добивании после отраженного перед собой Куивином Келлехером удара Букайо Сака из пределов штрафной площади — 1:1.
А на 26-й минуте Габриль Мартинелли уже вывел гостей вперед, с метра добив мяч в ворота — 1:2. Спустя еще 10 минут бразилец отличился во второй раз, с линии вратарской замкнув прострел Сака — 1:3.
По занавес первого тайма "Ливерпулю" удалось сократить отставание в счете до минимума благодаря заработанному Харви Эллиоттом и реализованному Джеймсом Милнером пенальти — 2:3.
Второй тайм начался с того, что Милнер сделал неудачный пас назад, что позволило Эйнсли Мэйтланд-Найлсу при помощи Месута Озила затолкать мяч в ворота — 2:4.
Однако "красные" очень легко и быстро вернулись в игру. На 58-й минуте Алексу Окслейд-Чемберлену удался роскошный дальний удар по воротам своей бывшей команды — 3:4. Прошло еще четыре минуты, и Дивок Ориги, приняв мяч на линии штрафной и развернувшись, пробил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса — 4:4.
Обмен шикарными голами продолжился на 70-й минуте, когда Джо Уиллок продвинулся вперед и нанес удар с дистанции под перекладину — 4:5.
На этом "канониры" предпочли успокоиться и стали сушить игру. Когда казалось, что победа уже никуда не денется от гостей, Ориги в компенсированное время нанес удар в падении после передачи с правого фланга — 5:5.
Судьба путевки в четвертьфинал была определена в серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Дани Себальоса — "Ливерпуль" вышел победителем из этого триллера!
"Ливерпуль" — "Арсенал" — 5:5 (2:3) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 5:4
Голы: Мустафи 6 (авт), Милнер 43 (пен), Окслейд-Чемберлен 58, Ориги 62, 90 — Торрейра 19, Мартинелли 26, 36, Мэйтланд-Найлс 54, Уиллок 70.
"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен (Чиривелла 81), Кейта (Джонс 55), Эллиотт, Ориги, Брюстер.
"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни 83), Торрейра (Себальос 72), Уиллок, Мэйтланд-Найлс, Озил (Гендузи 65), Сака, Мартинелли.
Предупреждения: Лаллана, Брюстер — Уиллок, Колашинац, Сака.
31.10.2019 00:35
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Последние комментарии:
могли бы и более уверенно выиграть если бы вася поставил адриана, а не какого-то хуесоса на ворота.
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красиво слили ненужный турнир с целью борьбы за чемпик и лч
красиво
мю опять побеждает, не играя в футбол
нелепая пенка и штраф, все что создали.
покер в следующем сезоне оформим, в этом дубль
ЗЫ сульшера видно сильно доебали, что решил основу выпустить )
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Будет орно, если с таким составом лифак заберет турнир
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Подскажите когда ливер последний раз проигрывал на Энфилде?
(ответить)
ЧЕ ПО ЩЛЕНЩЕ АХАХАХАХАХАХ
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Челси отсосало
ехехехеххехехе
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд реализовал пенальти в матче Кубка английской лиги с «Челси».
Этот пенальти стал 17-м, назначенным в пользу клуба из Манчестера с момента первой игры под руководством Оле-Гуннара Сульшера, которая состоялась 22 декабря 2018 года. 12 из этих пенальти «МЮ» реализовал.
Оба показателя являются наибольшим результатом среди клубов АПЛ во всех турнирах c момента назначения норвежца.
рот САФа
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Членси во все времена были сучками МЮ))
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Херею с неудачниковости ггшек. Почти основой не смогли побороть племяшек Клоппа)
Защита конечно ужаснейшая, Ван Ден Бергу еще пстц рано играть с большими дядями. Ну и Гомес с Милли были ужасны. Остальные великолепны) из мелких особо выделю Эллиота и Уильямса. На Кейту расчитывать не стоит, уже окончательно ясно, а вот Лалу можно и попробовать поюзать вместо Хендо. Ореки радует.
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Заебись школьники Ливерпуля пропитались духом Энфилда, теперь можно не переживать за них
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Арсенал настолько в плохом состоянии, что мне даж не хочется что-то писать.
Единственно хочу передать привет 141-му, он тут неплохо старался))))))))
Арсенал с победой)))))))))))))
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Клопп кайфовал от просмотра матча как зритель, Эмери был напряжён словно это финал ЛЧ. вот и вся разница.
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инвалиды + лоланы + парень на бровке из магазина одежды = основа осаснала
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не смог удержаться поставить новую аву
ехехехехехехе
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не смотря на то, что у мю основа, это несерьезно проебывать этой параше дома(
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Мда
Членче выставили основу в надежде хоть какой - то кубов выиграть, но и тут обоссали лохов.
Просто - 0.
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Мю - мс
Некст раунд
Скриньте
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Комментатор сказал, что завтра жребий будет. По БиБиСи.
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у членси стадик пустой, почему?
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мю это нечто(
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