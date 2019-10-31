"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Лиги

Ливерпуль В невероятно зрелищном матче с 10 забитыми голами "Ливерпуль" только в серии пенальти вырвал победу у "Арсенала", а вместе с ней и путевку в четвертьфинал Кубка Лиги.

Матч на "Энфилде" начался с обмена быстрыми голами. Уже на шестой минуте, пытаясь не пустить Риана Брюстера к мячу после прострела с фланга, защитник "канониров" Шкодран Мустафи совершил автогол — 1:0.

В ответ на это Лукас Торрейра сыграл на добивании после отраженного перед собой Куивином Келлехером удара Букайо Сака из пределов штрафной площади — 1:1.

А на 26-й минуте Габриль Мартинелли уже вывел гостей вперед, с метра добив мяч в ворота — 1:2. Спустя еще 10 минут бразилец отличился во второй раз, с линии вратарской замкнув прострел Сака — 1:3.

По занавес первого тайма "Ливерпулю" удалось сократить отставание в счете до минимума благодаря заработанному Харви Эллиоттом и реализованному Джеймсом Милнером пенальти — 2:3.

Второй тайм начался с того, что Милнер сделал неудачный пас назад, что позволило Эйнсли Мэйтланд-Найлсу при помощи Месута Озила затолкать мяч в ворота — 2:4.

Однако "красные" очень легко и быстро вернулись в игру. На 58-й минуте Алексу Окслейд-Чемберлену удался роскошный дальний удар по воротам своей бывшей команды — 3:4. Прошло еще четыре минуты, и Дивок Ориги, приняв мяч на линии штрафной и развернувшись, пробил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса — 4:4.

Обмен шикарными голами продолжился на 70-й минуте, когда Джо Уиллок продвинулся вперед и нанес удар с дистанции под перекладину — 4:5.

На этом "канониры" предпочли успокоиться и стали сушить игру. Когда казалось, что победа уже никуда не денется от гостей, Ориги в компенсированное время нанес удар в падении после передачи с правого фланга — 5:5.

Судьба путевки в четвертьфинал была определена в серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах Дани Себальоса — "Ливерпуль" вышел победителем из этого триллера!

"Ливерпуль" — "Арсенал" — 5:5 (2:3) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 5:4

Голы: Мустафи 6 (авт), Милнер 43 (пен), Окслейд-Чемберлен 58, Ориги 62, 90 — Торрейра 19, Мартинелли 26, 36, Мэйтланд-Найлс 54, Уиллок 70.

"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен (Чиривелла 81), Кейта (Джонс 55), Эллиотт, Ориги, Брюстер.

"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни 83), Торрейра (Себальос 72), Уиллок, Мэйтланд-Найлс, Озил (Гендузи 65), Сака, Мартинелли.

Предупреждения: Лаллана, Брюстер — Уиллок, Колашинац, Сака.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 00:35

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.10.2019 00:56 # hammersmith
    могли бы и более уверенно выиграть если бы вася поставил адриана, а не какого-то хуесоса на ворота.

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  2. thegodfather 31.10.2019 00:56 # thegodfather
    красиво слили ненужный турнир с целью борьбы за чемпик и лч

    красиво

    мю опять побеждает, не играя в футбол
    нелепая пенка и штраф, все что создали.


    покер в следующем сезоне оформим, в этом дубль




    ЗЫ сульшера видно сильно доебали, что решил основу выпустить )

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  3. beatles-red 31.10.2019 00:56 # beatles-red
    Будет орно, если с таким составом лифак заберет турнир

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  4. madchester 31.10.2019 00:56 # madchester
    Подскажите когда ливер последний раз проигрывал на Энфилде?

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  5. slash-lfc 31.10.2019 00:55 # slash-lfc
    ЧЕ ПО ЩЛЕНЩЕ АХАХАХАХАХАХ

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  6. only--liverpool 31.10.2019 00:53 # only--liverpool
    Челси отсосало
    ехехехеххехехе

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  7. contrario 31.10.2019 00:51 # contrario
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд реализовал пенальти в матче Кубка английской лиги с «Челси».

    Этот пенальти стал 17-м, назначенным в пользу клуба из Манчестера с момента первой игры под руководством Оле-Гуннара Сульшера, которая состоялась 22 декабря 2018 года. 12 из этих пенальти «МЮ» реализовал.

    Оба показателя являются наибольшим результатом среди клубов АПЛ во всех турнирах c момента назначения норвежца.

    рот САФа

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  8. slash-lfc 31.10.2019 00:49 # slash-lfc
    Членси во все времена были сучками МЮ))

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  9. gerrard08 31.10.2019 00:49 # gerrard08
    Херею с неудачниковости ггшек. Почти основой не смогли побороть племяшек Клоппа)
    Защита конечно ужаснейшая, Ван Ден Бергу еще пстц рано играть с большими дядями. Ну и Гомес с Милли были ужасны. Остальные великолепны) из мелких особо выделю Эллиота и Уильямса. На Кейту расчитывать не стоит, уже окончательно ясно, а вот Лалу можно и попробовать поюзать вместо Хендо. Ореки радует.

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  10. largo-winch 31.10.2019 00:48 # largo-winch
    Заебись школьники Ливерпуля пропитались духом Энфилда, теперь можно не переживать за них

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  11. largo-winch 31.10.2019 00:47 # largo-winch
    Арсенал настолько в плохом состоянии, что мне даж не хочется что-то писать.
    Единственно хочу передать привет 141-му, он тут неплохо старался))))))))
    Арсенал с победой)))))))))))))

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  12. contrario 31.10.2019 00:47 # contrario
    Клопп кайфовал от просмотра матча как зритель, Эмери был напряжён словно это финал ЛЧ. вот и вся разница.

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  13. blackdreamer 31.10.2019 00:47 # blackdreamer
    инвалиды + лоланы + парень на бровке из магазина одежды = основа осаснала

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  14. only--liverpool 31.10.2019 00:46 # only--liverpool
    не смог удержаться поставить новую аву
    ехехехехехехе

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  15. thegodfather 31.10.2019 00:45 # thegodfather
    не смотря на то, что у мю основа, это несерьезно проебывать этой параше дома(

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  16. mikkiynwa 31.10.2019 00:45 # mikkiynwa
    Мда
    Членче выставили основу в надежде хоть какой - то кубов выиграть, но и тут обоссали лохов.

    Просто - 0.

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  17. kler 31.10.2019 00:45 # kler
    Мю - мс
    Некст раунд
    Скриньте

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  18. progressive 31.10.2019 00:45 # progressive
    Комментатор сказал, что завтра жребий будет. По БиБиСи.

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  19. slash-lfc 31.10.2019 00:45 # slash-lfc
    у членси стадик пустой, почему?

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  20. thegodfather 31.10.2019 00:44 # thegodfather
    мю это нечто(

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