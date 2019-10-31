"Вулверхэмптон" потерял Боли на несколько месяцев

"Вулверхэмптон" на несколько месяцев лишился своего ведущего защитника Вилли Боли, который перенес операцию на сломанной лодыжке.

В начале октября в английской прессе появились слухи, что 28-летний Боли может стать трансферной целью для "Арсенала" в январе.



Однако теперь Болли совершенно точно не покинет "Молинью" посреди сезона — впереди у Вилли многие месяцы восстановления после травмы, которую он получил на тренировке "волков".



"Этим утром Вилли перенес операцию в Лондоне по восстановлению кости с помощью маленькой металлической пластины и шурупов. Процедура прошла в соответствии с планом, без осложнений, и теперь он вернется на базу, чтобы начать реабилитацию".



"Первые шесть недель Вилли будет работать в защитной обуви, поддерживая физическую форму и мышечный тонус, прежде чем он сможет приступить к более функциональным упражнениям".



"Что касается сроков, то это в значительной мере зависит от его прогресса в первые недели и того, как заживет перелом", — сообщил ведущий доктор "волков" Фил Хайуорд клубному веб-сайту.