"Бавария" рассматривает Почеттино на замену Ковачу

"Бавария" обратила внимание на главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Нико Ковач выиграл для "Баварии" титул Бундеслиги, в новой кампании его дела идут неважно — игра и результаты команды оставляют желать лучшего.



Немецкая пресса уже несколько недель спекулирует насчет увольнения Ковача, и ранее одним из его возможных сменщиков назывался Ральф Рангник, курирующий развитие клубов семейства Red Bull.



Однако сейчас Sport1 сообщает, что клуб из Мюнхена проявил интерес к Почеттино, который истосковался по трофеям и никак не может совершить со своим "Тоттенхэмом" этот прорыв на топ-уровень.



Отметим, что в Северном Лондоне у Почеттино есть контракт до 2023 года, так что "Баварии" придется либо дождаться увольнения Маурисио, либо приготовить солидную компенсацию "шпорам".