"Бавария" рассматривает Почеттино на замену Ковачу
"Бавария" обратила внимание на главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Несмотря на то, что в прошлом сезоне Нико Ковач выиграл для "Баварии" титул Бундеслиги, в новой кампании его дела идут неважно — игра и результаты команды оставляют желать лучшего.
Немецкая пресса уже несколько недель спекулирует насчет увольнения Ковача, и ранее одним из его возможных сменщиков назывался Ральф Рангник, курирующий развитие клубов семейства Red Bull.
Однако сейчас Sport1 сообщает, что клуб из Мюнхена проявил интерес к Почеттино, который истосковался по трофеям и никак не может совершить со своим "Тоттенхэмом" этот прорыв на топ-уровень.
Отметим, что в Северном Лондоне у Почеттино есть контракт до 2023 года, так что "Баварии" придется либо дождаться увольнения Маурисио, либо приготовить солидную компенсацию "шпорам".
30.10.2019 23:00
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