Моуриньо действительно хочет вернуться в Премьер-Лигу

Жозе Моуриньо Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо действительно заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.

Сегодня утром издание The Sun сообщило, что Моуриньо, находящийся без работы с увольнения из "Юнайтед" в декабре, готов сменить Унаи Эмери во главе "Арсенала".

Sky Sports, где Жозе в последнее время трудится экспертом, удалось выяснить, что эта информация правдива — португальский специалист находит "крайне заманчивой" возможность вернуться в английский футбол.

Однако Моуриньо не ограничивает себя "Арсеналом" и готов рассмотреть другие варианты в Премьер-Лиге — вроде "Тоттенхэма", у которого, вероятно, закрались сомнения насчет дальнейшего сотрудничества с Маурисио Почеттино.

В первую очередь 56-летним специалистом движет жажда трофеев. Для Моуриньо это возможность стать первым тренером, выигрывавшим большие трофеи с тремя различным английскими клубами.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 30.10.2019 22:32 # brown-ale
    Возьмет Венгера ассистентом.

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  2. chelsiukpro 30.10.2019 22:24 # chelsiukpro
    Буть другом вернись в Португалию в какой нибуть Порту!

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