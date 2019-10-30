Моуриньо действительно хочет вернуться в Премьер-Лигу

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо действительно заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.

Сегодня утром издание The Sun сообщило, что Моуриньо, находящийся без работы с увольнения из "Юнайтед" в декабре, готов сменить Унаи Эмери во главе "Арсенала".



Sky Sports, где Жозе в последнее время трудится экспертом, удалось выяснить, что эта информация правдива — португальский специалист находит "крайне заманчивой" возможность вернуться в английский футбол.



Однако Моуриньо не ограничивает себя "Арсеналом" и готов рассмотреть другие варианты в Премьер-Лиге — вроде "Тоттенхэма", у которого, вероятно, закрались сомнения насчет дальнейшего сотрудничества с Маурисио Почеттино.



В первую очередь 56-летним специалистом движет жажда трофеев. Для Моуриньо это возможность стать первым тренером, выигрывавшим большие трофеи с тремя различным английскими клубами.