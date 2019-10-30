Каррагер рассказал, когда МЮ может уволить Сульшера

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что боссы "Манчестер Юнайтед" должны позволить Оле Гуннару Сульшеру доработать этот сезон до конца, как минимум.

Несмотря на отдельные неплохие матчи, игра "красных дьяволов" в этом сезоне оставляет желать сильно лучшего, а Сульшер стабильно держится среди фаворитов на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, увольнять Сульшера сейчас — не вариант, однако ближе к окончанию сезона "Юнайтед" нужно будет решить, продолжится ли это сотрудничество.



"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" должен задуматься о смене своего главного тренера в какой-нибудь момент этого сезона".



"Думаю, им предстоит принять важное решение о том, будет ли он (Сульшер) главным тренером к старту следующего сезона".



"Никто не начинает сезон с мыслями о смене главного тренера, потому что это влечет за собой большие перестановки. Вы едва купили игроков под этого главного тренера".



"Так что лучшее время для смены главного тренера — это конец сезона или ближе к концу сезона, чтобы следующий главный тренер получил предсезонный период целиком".



"Поэтому "Юнайтед" нужно будет задать себе вопрос, хотят ли они видеть Оле в следующем сезоне", — сообщил Каррагер в эфире.