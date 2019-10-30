Санчо, вероятно, покинет Дортмунд в конце сезона

Вингер Джейдон Санчо, вероятно, покинет дортмундскую "Боруссию" следующим летом, однако в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед" столкнется с серьезной конкуренцией.

После своего отъезда в Дортмунд из "Манчестер Сити" летом 2017 Санчо вырос в одну из главных звезд Бундеслиги, а в августе заключил новый контракт с "Боруссией" с зарплатой 190 тысяч фунтов в неделю.



Тем не менее, этот контракт был призван всего лишь отметить прогресс Джейдона. В Дортмунде реально оценивают свои силы и понимают, что рано или поздно Санчо уйдет в более серьезный клуб.



Претендентом номер один на Санчо принято считать "Юнайтед", однако сейчас Bild сообщает, что серьезный интерес к 19-летнему игроку сборной Англии проявил "Реал".



"Реал" рассматривает Джейдона как более доступную альтернативу Килиану Мбаппе из ПСЖ. Испанский гранд нуждается в еще одном атакующем игроке из-за сложностей с адаптацией Эдена Азара и Луки Йовича, на которых были потрачены большие деньги минувшим летом.



Добавим, еще одним заинтересованным в Санчо клубом Bild называет "Барселону".