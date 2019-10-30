Гари Невиллу не жалко Джаку

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал капитана "Арсенала" Гранита Джаку.

В минувший уикенд у Джаки случился серьезный конфликт с болельщиками клуба. Не сдержав эмоций, Гранит некрасиво отреагировал на свист в свой адрес.



Невилл не испытывает симпатий к Джаке в этой ситуации и не видит у 27-летнего швейцарца качеств, чтобы быть капитаном.



"Если честно, мне сложно проявить сочувствие к Джаке, когда я вспоминаю о его дисциплине — плохой дисциплине — и о его уровне игры на протяжении двух-трех последних лет".



"Я еще никогда не видел игрока, который бы меньше учился на своем опыте, чем Джака. Он, должно быть, ошибается по 400 раз за матч, неправильно выбирая момент времени для единоборства. По факту он получал желтую карточку в каждом матче, что я видел. Я видел не все матчи с его участием, но в тех, что я видел, он получал желтую карточку".



"Совсем не похоже на то, что он задает темп для своих партнеров по команде своим уровнем игры, и случившееся в воскресенье не удивляет меня. Думаю, дисциплина подводит его уже несколько лет", — сообщил Невилл в эфире.