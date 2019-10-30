Рефери Премьер-Лиги провели встречу, чтобы обсудить VAR
Рефери, обслуживающие матчи Премьер-Лиги, провели встречу на этой неделе, чтобы обсудить работу системы VAR.
Минувший уикенд в Премьер-Лиге был ознаменован четырьмя пенальти и одной красной карточкой, решения о чем принимались арбитрами при помощи VAR.
Примечательно, что в 90 предыдущих матчах система видеопомощи рефери не дала ни одного пенальти или красной карточки. Также на судей обрушилась критика из-за отсутствия мониторов у поля.
Все это привело к тому, что судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) срочно организовал встречу своих рефери, сообщает BBC.
Что касается мониторов, то этот вопрос также будет обсуждаться на очередной встрече боссов клубов Премьер-Лиги 14 ноября.
30.10.2019 18:10
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