Наби Кейта доволен своей формой

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что доволен своей формой в последнее время.

Вернувшись после травмы к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", Кейта освежил игру своим появлением на замену и помог команде выцарапать ничью 1:1.



Этим энергичным камео Кейта заслужил место в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Генка", к отличной игре добавив результативную передачу.



24-летний гвинеец доволен своими последними успехами, но предупреждает, что способен на большее.



"Конечно, я доволен своей формой, но я бы хотел играть лучше. Да, я согласен, что это хороший момент для меня, ведь я избегаю каких-либо травм и, следовательно, могу получать немало игровых минут".



"Я чувствую, что оставил позади свою недавнюю травму, и если я смогу играть много матчей, то смогу по-настоящему помогать команде", — сообщил Кейта официальному веб-сайту "Ливерпуля".