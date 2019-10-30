Наби Кейта доволен своей формой
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что доволен своей формой в последнее время.
Вернувшись после травмы к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", Кейта освежил игру своим появлением на замену и помог команде выцарапать ничью 1:1.
Этим энергичным камео Кейта заслужил место в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Генка", к отличной игре добавив результативную передачу.
24-летний гвинеец доволен своими последними успехами, но предупреждает, что способен на большее.
"Конечно, я доволен своей формой, но я бы хотел играть лучше. Да, я согласен, что это хороший момент для меня, ведь я избегаю каких-либо травм и, следовательно, могу получать немало игровых минут".
"Я чувствую, что оставил позади свою недавнюю травму, и если я смогу играть много матчей, то смогу по-настоящему помогать команде", — сообщил Кейта официальному веб-сайту "Ливерпуля".
30.10.2019 17:00
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Последние комментарии:
надеюсь не будет стеклом и покажет за что его купили наконец то
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доволен? ну и грей дальше банку.
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Провальный трансфер.
С уважением, ваш кэп.
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