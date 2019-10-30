Уинтерберн считает, что Виейра способен заменить Эмери

Экс-защитник "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что "канонирам" стоит обратить внимание на главного тренера "Ниццы" Патрика Виейра в случае увольнения Унаи Эмери.

В последнее время Эмери находится под серьезным давлением. К неудовлетворительным результатам добавились неприятные истории с Месутом Озилом и Гранитом Джакой.



Нельзя исключать, что "Арсеналу" придется искать нового рулевого еще до окончания сезона, и Уинтерберн знает, кто подойдет его бывшему клубу.



"Я не знаю, хватит ли им смелости назначить кого-нибудь вроде Фредди Юнгберга или Микеля Артеты. Они могут быть потрясающими тренерами, но когда ты становишься менеджером, ты делаешь шаг на пару уровней выше".



"Я бы посоветовал им обратить внимание на Патрика Виейра".



"Что касается других, то сперва они должны доказать, что могут управлять клубом правильным образом, прежде чем "Арсенал" обратит на них внимание", — цитирует Уинтерберна Daily Mirror.