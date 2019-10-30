"Ювентус" назвал "Юнайтед" цену за Манджукича

"Ювентус" уведомил "Манчестер Юнайтед" о своей готовности продать нападающего Марио Манджукича за 5.3 млн. евро (4.6 млн. фунтов).

Достоверно известно, что "красные дьяволы" проявляли интерес к Манджукичу еще в заключительные дни летнего трансферного окна, но тогда сделка оказалась невозможна.



Тем не менее, 33-летний хорват остается на радаре у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который уже подтвердил, что приглашение нападающего — его приоритет на январь.



По информации Calciomercato, "Юнайтед" уже некоторое время находится в переговорах с "Ювентусом" относительно трансфера Маджукича, и теперь "дьяволы" узнали, сколько будет стоит Марио.



Помимо "Юнайтед", насчет приобретения Манджукича с "Ювентусом" контактирует и "Севилья", которая в 10 матчах этого сезона Ла Лиги забила только 13 голов.