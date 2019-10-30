"Ювентус" назвал "Юнайтед" цену за Манджукича
"Ювентус" уведомил "Манчестер Юнайтед" о своей готовности продать нападающего Марио Манджукича за 5.3 млн. евро (4.6 млн. фунтов).
Достоверно известно, что "красные дьяволы" проявляли интерес к Манджукичу еще в заключительные дни летнего трансферного окна, но тогда сделка оказалась невозможна.
Тем не менее, 33-летний хорват остается на радаре у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который уже подтвердил, что приглашение нападающего — его приоритет на январь.
По информации Calciomercato, "Юнайтед" уже некоторое время находится в переговорах с "Ювентусом" относительно трансфера Маджукича, и теперь "дьяволы" узнали, сколько будет стоит Марио.
Помимо "Юнайтед", насчет приобретения Манджукича с "Ювентусом" контактирует и "Севилья", которая в 10 матчах этого сезона Ла Лиги забила только 13 голов.
30.10.2019 15:00
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Манджукич = 2 месяца содержания Санчеса.
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Жукич это хорошо, не помешает
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этож скам, можно было бы лямов 15 попросить
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Ну, почему нет? Тем более - за копейки. Всем этим рэшфордам/линградам/марсиалям нужен опытный батя. Да и в концовках пригодится, когда они в свои любимые навесики играть начинают.
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Вы его ожидания по зп озвучте, вот что действительно интересно
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дешево, надо брать
орну, если старый и дешевый марио усадит скамовских "топорей" на лавку
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