"Ювентус" назвал "Юнайтед" цену за Манджукича

Марио Манджукич "Ювентус" уведомил "Манчестер Юнайтед" о своей готовности продать нападающего Марио Манджукича за 5.3 млн. евро (4.6 млн. фунтов).

Достоверно известно, что "красные дьяволы" проявляли интерес к Манджукичу еще в заключительные дни летнего трансферного окна, но тогда сделка оказалась невозможна.

Тем не менее, 33-летний хорват остается на радаре у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, который уже подтвердил, что приглашение нападающего — его приоритет на январь.

По информации Calciomercato, "Юнайтед" уже некоторое время находится в переговорах с "Ювентусом" относительно трансфера Маджукича, и теперь "дьяволы" узнали, сколько будет стоит Марио.

Помимо "Юнайтед", насчет приобретения Манджукича с "Ювентусом" контактирует и "Севилья", которая в 10 матчах этого сезона Ла Лиги забила только 13 голов.


Метки Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1055

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 30.10.2019 16:12 # manutd-20champ
    заверните

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  2. alexomck 30.10.2019 15:40 # alexomck
    Манджукич = 2 месяца содержания Санчеса.

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  3. mancunia-planet 30.10.2019 15:39 # mancunia-planet
    Жукич это хорошо, не помешает

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  4. gerrard08 30.10.2019 15:38 # gerrard08
    этож скам, можно было бы лямов 15 попросить

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  5. lampard78 30.10.2019 15:33 # lampard78
    Ну, почему нет? Тем более - за копейки. Всем этим рэшфордам/линградам/марсиалям нужен опытный батя. Да и в концовках пригодится, когда они в свои любимые навесики играть начинают.

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  6. masta 30.10.2019 15:22 # masta
    Вы его ожидания по зп озвучте, вот что действительно интересно

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  7. j-silver 30.10.2019 15:06 # j-silver
    дешево, надо брать
    орну, если старый и дешевый марио усадит скамовских "топорей" на лавку

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