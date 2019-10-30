Мерсон: "Половина этого "Челси" играла бы в Чемпионшипе, если бы не трансферный запрет"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что половина нынешнего состава "Челси" играла бы в Чемпионшипе, если бы не трансферный запрет.
Сделав ставку на молодежь в этом сезоне, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не прогадал. В последнее время "Челси" нащупал свою игру и сейчас может похвастать семью победами подряд во всех соревнованиях.
Перед матчем Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард говорил, что доверял бы молодежи даже без трансферного запрета, но Мерсон так не считает. По мнению Пола, эти талантливые игроки продолжили бы скитаться по арендам, если бы "Челси" мог покупать.
"Будущее "Челси" выглядит ярким, хотя у них не было другого выбора".
"Это вынужденная ситуация для них, и я не знаю, многие ли из этих игроков были бы в составе, если бы не трансферный запрет и не Фрэнк Лэмпард".
"Думаю, половина этой команды, которая сейчас всех разрывает, играла бы в аренде в Чемпионшипе", — сообщил Мерсон Sky Sports.
30.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
А вторая половина в Лиге-1)
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таки да, играли бы в шипе или в арендах
бан пошел на пользу, Челси попал в сложную ситуацию, но не потек, как какой-нить лузерпуй или вулвич на их месте, а перестроился и пошел победно дальше, по итогу став еще сильнее
учитесь, додии и глиномесы фапл.ру, так умеют только великие клубы
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В своей колонке для Sky Sports, бывшая звезда "Арсенала" Пол Мерсон пишет: "Мне нравится Пулишич, который сделал хет-трик в победном со счетом 4:2 матче против "Бернли", и я всегда был его большим поклонником."
"Я думаю, что он топ-игрок, но также он всего лишь ребенок. Ему 21 год, и ты не будешь играть в свой лучший футбол, пока тебе не исполнится 27 или 28 лет. Хотя все меняется."
"Многие из этих игроков "Челси" - дети, и вы не понимаете, что играть в таком большом клубе, как "Челси" в этом возрасте, и демонстрировать такой уровень, который демонстрируют они, это феноменально."
"Чтобы приехать к "Бернли" и выиграть, как они сделали после "простой" победы над "Аяксом", нужно немного поработать. Для меня, это "матч недели". Этого удивительно, ведь играть против "Бернли" на их стадионе - это трудное место для посещения. Приехать туда и добыть победу легко, как прогуляться в парке - для меня, это выступление недели."
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просто залил мочой по глотку всех глоров
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