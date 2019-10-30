Мерсон: "Половина этого "Челси" играла бы в Чемпионшипе, если бы не трансферный запрет"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что половина нынешнего состава "Челси" играла бы в Чемпионшипе, если бы не трансферный запрет.

Сделав ставку на молодежь в этом сезоне, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не прогадал. В последнее время "Челси" нащупал свою игру и сейчас может похвастать семью победами подряд во всех соревнованиях.



Перед матчем Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард говорил, что доверял бы молодежи даже без трансферного запрета, но Мерсон так не считает. По мнению Пола, эти талантливые игроки продолжили бы скитаться по арендам, если бы "Челси" мог покупать.



"Будущее "Челси" выглядит ярким, хотя у них не было другого выбора".



"Это вынужденная ситуация для них, и я не знаю, многие ли из этих игроков были бы в составе, если бы не трансферный запрет и не Фрэнк Лэмпард".



"Думаю, половина этой команды, которая сейчас всех разрывает, играла бы в аренде в Чемпионшипе", — сообщил Мерсон Sky Sports.